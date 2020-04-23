Актриса Ада Роговцева высказалась о президенте РФ Владимире Путине

Легенда советского кино вспомнила свою встречу с ним.

"Мы с ним обедали. Говорили. И тогда я ему прочла Цветаеву: "Если душа родилась крылатой – что ей хоромы и что ей хаты! Что Чингисхан ей – и что – Орда! Два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно-слитых: голод голодных...", и здесь, взглянув на Путина – "...и сытость сытых". Потому что обед был хороший. Сытость сытых" , - рассказала актриса.



Также она отметила, что во время их встречи Путин читал Шевченко, и спустя некоторое время после их встречи и ухудшения отношений между Украиной и РФ, она припомнила ему это событие.

"Когда же вот началась эта большая беда, я первым делом обратилась к нему, напомнив и Цветаеву, и Шевченко. Говорю: "Что это было? Фальшь, раз вы Шевченко знаете и на землю мою посягнули". Как-то так", - отметила актриса.

Кроме того, она сравнила президента РФ с Гитлером.

"Ну вы же видели, как Гитлера анализируют? Ну вот разве можно его анализировать? Так и Путина. Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, что он может убивать, руководить, кроить земли и народы. Что это за люди? Выродки. А как с ними? Мне кажется, их нужно уничтожать", - заключила легендарная актриса.

Стоит отметить, что ранее Роговцева призвала украинцев изолироваться от России.

Кроме того, она призывала соотечественников изолироваться от россиян, которые, по ее мнению, считают украинский народ вымышленным и не имеющим собственного языка.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.