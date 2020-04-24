"Во время каждого интервью, которое мы слышим в новостях, я стараюсь вглядываться в это лицо, как говорит человек, который с оружием. Это какая-то особая нация - воюют интеллигентные люди. А язык у наших воинов, это просто удивительно!" - добавила она.

Также народная артистка Украины заявила, что воспринимает весть о каждом погибшем бойце АТО, как собственную трагедию.

"Каждый этот красавец-юноша, у которого уникальный язык, несколько образований, отдает свою жизнь на Донбассе, чтобы мы сейчас так вот могли о них еще и говорить, пока они там сидят в своих сырых окопах с оружием в плохой униформе, которая горит. Как на это реагировать? Я также мать, куда мне бежать и прикрыть его своим сердцем? Я внутренне с ними, и мне очень больно", - рассказала Сумская.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.