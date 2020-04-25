Циклон Walli принесет в серьезные дожди на севере Украины, во многих центральных областях, а также в Одесской области
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает известный украинский синоптик Наталья Диденко.
Она подчеркивает, что в воскресенье, 26 апреля, днем дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской, Донецкой областях, а также иногда незначительные дожди пройдут в западной части Украины. Что касается Карпат, то там даже возможен мокрый снег.
На остальной территории Украины – без существенных осадков.
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Кроме дождей, погода приготовила еще и испытание шквальным ветром, который с юго-западного поменяется на северо-западный, и это уже происходит на западе страны. В воскресенье ожидаются сильные порывы ветра, поэтому Диденко советует быть осторожными.
26 апреля температура воздуха опустится до +11 +15 градусов, хотя на юге и востоке показатели термометра еще будут на уровне +15 +19 выше нуля.
А вот новая неделя начнется с заморозков, предупреждает синоптик.
«Внимательно. В ночь на понедельник в Украине, кроме юга и востока, вероятные заморозки 0-3 градуса», – сообщает она.
Что касается столицы, то ночью в Киеве ожидаются дожди, а воскресенье будет сухим. Ветер северо-западный, вероятны сильные порывы. Температура воздуха опустится до +12 градусов.
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