Погода в Украине 26 апреля разорвет страну, большую часть регионов накроют сильные дожди и порывистый ветер

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, на западной части Украины прогнозируется облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 13-16 градусов по Цельсию. А вот ночью похолодает до 4-7 градусов выше нуля.

На севере Украины также пойдут дожди: днем столбик термометров покажет от 13 до 15 тепла. В ночное время суток похолодает до 5-8 по Цельсию.

Центральные регионы частично накроют осадки: днем синоптики прогнозируют 13-16 градусов выше нуля. Ночью резко похолодает: 6-8 градусов. Дожди обойдут стороной лишь Винницкую область.

На юге Украины сухо будет только в Одесской области. Остальную часть региона зальют дожди. Воздух в дневное время суток прогреется до 16-18 градусов выше нуля. В ночное время суток ожидается от 7 до 9 тепла.

Особенно сильные дожди ожидаются на востоке Украины. Однако это не помешает воздуху прогреться до 16-19 градусов выше нуля. В ночное время суток ожидается от 6 до 9 тепла.

Более того, синоптики прогнозируют также сильный ветер в западной, центральной и южной части Украины.

Напомним, весна готовит неожиданный поворот, о холодах можно забыть: «теплый» прогноз.

Как сообщала Politeka, погода покажет украинцам все, на что способна: заморозки сменятся резким потеплением.

Также Politeka писала, что погода резко изменится, Украину накроют дожди: синоптики огорошили прогнозом.