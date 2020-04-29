Певица Мария Распутина предложила решение конфликта между Украиной и РФ

По ее словам, нужно прибегнуть к помощи РПЦ.

"Нужно воззвание Русской Православной Церкви к народам Украины и России о покаянии и общей молитвы с наложением на себя хотя бы трехдневного поста и молитвы от всего сердца к Господу Богу о помиловании народа Украины", - сообщила певица.

Она убеждена, что "Патриархии РПЦ и метрополии Украины нужно одеть на себя рубища и выйти вместе с руководителями стран и в Украине и в России на большие площади".

"Нужно молится, чтобы Господь слыша искренние молитвы не допустил ничего злого на священной земле – колыбели Святого Крещения Руси в священном граде Киеве и всей Украины и нашей России", - считает Распутина.

"Акт покаяния должен происходить на государственном уровне, а инициатива этого акта должна исходить от Русской Православной Церкви. Ведь из священного писания мы все знаем как "Господь помиловал Ниневию и не уничтожил ее". Дай Бог, чтобы все опомнились!", – заключила певица.

Ранее мы сообщали, что режиссер Федор Бондарчук также "захотел помирить" Украину и Россию.

"Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму".

Напомним, что Гафт оправдал оккупацию Украины, похвалив Путина: "Был отдан вам несправедливо".

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