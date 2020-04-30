В Украине уже вторые сутки не утихает резонанс, спровоцированный заявлением главы Кабмина Дениса Шмыгаля о запрете украинским заробитчанам выезжать за границу

Несмотря на то, что такое решение правительство объясняет заботой о здоровье украинцев в период пандемии коронавируса, граждане не верят в заботу чиновников и обвиняют их в желании вернуть в страну крепостное право, передает Politeka.net.

По этому поводу соучредитель «Украинского института будущего», известный политолог Юрий Романенко написал памятку для заробитчан, опубликовав ее на своем телеграмм-канале.

Он отметил, что поляки звонят украинцам и зовут их на работу, потому что там без наших рабочих рук все валится. А значит, правительству самое время обложить их очередным налогом.

«Граждане заробитчане, запомните эти дни и эти моменты. Это государство ваш (наш) враг. Потому каждая копейка, что вы пересылаете через банки, – это повод для врага вас обобрать. Все переводите только в кэш. Все передавайте из рук в руки. Каждая копейка в бюджет врага - это счастье детей вражеской элиты. Ваши дети, ваши родители не доедают, вы пашете на чужбине, пока они придумывают новые способы вас обобрать. Потому никакой пощады паразитам. Если паразиты голодные, значит, ваши дети счастливые», – пишет он.

Ранее мы рассказывали о том, что ждет украинских заробитчан после карантина. По мнению экспертов, люди, оставшись без средств к существованию и постоянно пугаемые инициативами правительства, массово ринутся за границу и будут искать возможность там не только работать, но и остаться жить.

Напомним, в Кабмине решили торговать украинскими заробитчанами.

Как сообщала Politeka, украинцев вывозят спасать Польшу, появилось срочное приглашение.

Также Politeka писала, что украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление.