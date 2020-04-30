Самая известная сотрудница патрульной полиции Киева Людмила Милевич высказалась о евроинтеграции Украины



По ее словам, с такой минимальной зарплатой в стране, как сейчас, об этом не может быть и речи.



"О какой Европе мы вообще можем говорить, в принципе? С чем? С нищенской зарплатой, с бедными людьми, у которых ничего нет?", - возмущается Милевич.



По ее словам, следующим шагов властей должно быть повышение уровня жизни украинцев.

"Какая Европа? Да тут бы хоть самим порядок как-то навести. Конечно, всего этого хочется, но подождите. Приведите сначала Украину в порядок. Приведите дороги в порядок. Дайте людям достойную зарплату, пенсию. Дайте им и работу, а потом будем стремиться к Европе и так далее. А о чем можно говорить сейчас? Это как Африка в Евросоюз, не знаю", - заключила сотрудница полиции.



Стоит отметить, что Людмила является одной из самых известных полицейских Украины. Она стала популярной в сети благодаря своей модельной внешности и множеству подписчиков.



Сотрудница Национальной полиции снималась в пикантных фотосессиях для журналов, демонстрируя свою стройную спортивную фигуру. А ее изюминкой являются многочисленные тату.

Напомним, появилась новое заявление жертвы полицейского интим-скандала.

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