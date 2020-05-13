Шоумен, певец и телеведущий Дмитрий Коляденко возмутился тем, что Россия смогла вторгнуться на территорию Украины

По его словам, то, что происходило во время оккупации Крыма не укладывается в голове, передает "Главред".

"Я вообще не понимаю, как чужие люди могли зайти на нашу территорию и что-то отобрать у Украины. Это уже не просто хамство, а какой-то пи***ц! Кто такое мог допустить, чтобы посторонние люди заехали толпами, завезли свои боеприпасы на нашу территорию? Это все равно, что кто-то бы пришел ко мне в дом и разложился. Я вообще не понимаю, почему у нас так получилось, кто довел Украину до такой ситуации", - рассказал Коляденко.

А вот российский композитор Юрий Лоза придерживается другого мнения.

По его словам, российских боевиков на Востоке Украины нет, а Киев "воюет с украинцами, живущими на Донбассе". При этом обе стороны используют оружие и боевую технику, которая досталась в наследство после развала СССР. Исполнитель также заявил, что оружие и патроны в Украине можно купить едва ли не на каждом углу:

"Смотрите, что творится у вас сегодня - я могу сейчас поехать в любой город Украины и на рынке могу купить автомат. Это я вам говорю как специалист... Понимаете, у вас в Украине сейчас вооружения навалом, расценки все знают и всегда можно всё приобрести у ваших же вояк", - отметил он.

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