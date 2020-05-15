Украинский народ разделяет не украинский, а именно русский язык



Как передает Politeka.net, такое мнение выразил украинский артист и писатель Антин Мухарский на своей страничке в Facebook.

По его словам ненависть к украинскому языку начинается еще со школы.



"А вы пробовали, господа, родившись в русскоязычной семье в Киеве, Харькове, Одессе или Днепре перейти в школе на украинский язык? Сразу: гы-гы-гы, тупой селюк, жлоб, де*ил, ч*о, козел, утирок...", - отметил писатель.

Он уверен, что такую травлю мало кто выдержит, запомнив, что "украинский язык - это опасность быть подвергнутым обструкции, стать посмешищем, изгоем, чумным или прокаженным, отторгнутым социумом и коллективом".

"Эта детская травма очень болезненная. Многие из моего поколения ее так и не преодолели. Даже врожденные украинцы с истинно украинскими фамилиями и генеалогией, что прошли через антиукраинскую выучку советской школы, несут на себе эту печать панического страха в случае перехода на украинскую боятся услышать в свой адрес эти оскорбительные, запечатленные в подсознании слова - жлоб, рагуль, селюк, чмо, козел и утирок", - подчеркнул Мухарский.

Он вспомнил, что такой булинг был беспощадный в свое время и сейчас оно никуда не делось.



В завершение он обратился к русскоговорящих украинцам:

"Вопрос языка как раз объединяет Украину. Я не встречал ни одного русскоязычного воина, побывавший в зоне АТО участвовал в ООС, и был против закона о языке. Ибо разделяет нас не украинский, а именно русский язык агрессии, ненависти, травля и дискриминация, которую я слышал в свой адрес всю жизнь, когда начинал общаться на украинском", - заключил он.

Напомним, ранее Мухарский заявил, что именно из-за отсутствия четкой проукраинской языковой политики в стране стали возможны территориальные потери Украины.

Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России