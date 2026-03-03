Місцеві жителі та комунальні служби вже поступово готуються до завершення опалювального сезону в Запоріжжі.

Завершення опалювального сезону в Запоріжжі в 2026 році відбудеться відповідно до пункту 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830, повідомляє Politeka.

Документ не визначає конкретної дати, тому завершення опалювального сезону в Запоріжжі відбувається тоді, коли середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C.

Такий підхід дозволяє котельням і тепломережам поступово перейти у літній режим без різких коливань у квартирах, школах та лікарнях, забезпечуючи комфорт у соціальних закладах та житлових будинках.

Фахівці пояснюють, що зі зростанням температури тепломережі починають зменшувати подачу гарячої води. У районах з альтернативними системами опалення батареї можуть відключати трохи раніше, щоб економно використовувати енергоресурси.

Мешканцям радять перевіряти температуру у кімнатах, слідкувати за станом батарей та вентиляційних решіток, підтримувати комфортну вологість у приміщеннях і регулярно провітрювати житлові кімнати.

Крім того, варто контролювати показники лічильників і своєчасно передавати їх у тепломережу, щоб уникнути непорозумінь із нарахуванням оплати за тепло.

Минулого року завершення опалювального сезону в Запоріжжі не відбулося одномоментно. Батареї працювали ще кілька днів у мінімальному режимі, а температура у приміщеннях залишалася на рівні 18°C у центральних кімнатах і 22°C у кутових.

У разі порушень температурного режиму мешканці могли звертатися на гарячу лінію «15-80», де проблеми оперативно вирішували.

