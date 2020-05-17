Украинцам рассказали, где отдохнуть в этом туристическом сезоне
Как оказалось, есть несколько европейских стран, которые не сильно пострадали от коронавируса и готовы принимать украинских туристов.
Об этом рассказал в комментарии #Буквам президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
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По его словам, согласно прогнозам, будут готовы принять туристов Египет, Турция, некоторые Балканские страны, Греция. Кроме того, эксперт назвал сроки открытия туристического сезона.
"Скорее всего, это будет где-то в районе июля, начала июля. Мы ожидаем, что Египет, Турция захотят увидеть наших туристов и несколько европейских стран, например, Греция, Кипр… Балканские страны – Хорватия и Черногория", – заявил он.
Он допускает, что в конце лета – осенью могут открыться туристические направления даже в Италию и Испанию, хотя сейчас это достаточно призрачная перспектива.
"Италия, Испания достаточно быстро сейчас выздоравливают и хорошо отработали процедуру. И где-то в конце лета – осенью могут появиться туристические направления… Они тоже сильно зависят от туризма, поэтому им выгодно как можно быстрее открыть сезон”, – объяснил Рудич.
Ко всему прочему, он предупредил, что будут прописаны новые правила проживания в гостиницах, перелетов. В то же время авиакомпании отказались летать с пустым средним местом в самолете.
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Как сообщала Politeka, что ждет в этом году украинских туристов, появился прогноз: "отдых отменяется".
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