Украинцам рассказали, где отдохнуть в этом туристическом сезоне

Как оказалось, есть несколько европейских стран, которые не сильно пострадали от коронавируса и готовы принимать украинских туристов.

Об этом рассказал в комментарии #Буквам президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

По его словам, согласно прогнозам, будут готовы принять туристов Египет, Турция, некоторые Балканские страны, Греция. Кроме того, эксперт назвал сроки открытия туристического сезона.

"Скорее всего, это будет где-то в районе июля, начала июля. Мы ожидаем, что Египет, Турция захотят увидеть наших туристов и несколько европейских стран, например, Греция, Кипр… Балканские страны – Хорватия и Черногория", – заявил он.

Он допускает, что в конце лета – осенью могут открыться туристические направления даже в Италию и Испанию, хотя сейчас это достаточно призрачная перспектива.

"Италия, Испания достаточно быстро сейчас выздоравливают и хорошо отработали процедуру. И где-то в конце лета – осенью могут появиться туристические направления… Они тоже сильно зависят от туризма, поэтому им выгодно как можно быстрее открыть сезон”, – объяснил Рудич.

Ко всему прочему, он предупредил, что будут прописаны новые правила проживания в гостиницах, перелетов. В то же время авиакомпании отказались летать с пустым средним местом в самолете.

Напомним, украинцам придется сидеть дома, в МВД назвали сроки открытия границ: «Не стоит ожидать».

Как сообщала Politeka, что ждет в этом году украинских туристов, появился прогноз: "отдых отменяется".

Также Politeka писала, что украинцы ломанулись на отдых, номера раскуплены: где будет вспышка эпидемии после майских.