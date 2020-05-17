У военнослужащих ВСУ возникли серьезные проблемы на Донбассе, которые не дают им оборонять территории Украины

Один из офицеров ВСУ раскрыл, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе погибают из-за того, что им не чем защититься и дать ответ врагу. Такое положение дел продолжается при президентстве Владимира Зеленского.

Как стало известно, об этом рассказал один из офицеров ВСУ, которого цитирует на своей личной странице в сети Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Не буду говорить за всех, скажу за нашу бригаду, что происходит. За ротацию мы не продвинулись ни на шаг, находимся на прежних позициях. Но, к сожалению, все равно несем потери. В одном из батальонов бригады за ротацию погибло пять человек – у них самый сложный участок, бои контактные", – отметил он.

По словам офицера, основные причины потерь – осколочные ранения.

"Противник ведет обстрел осколочными гранатами РПГ, ВОГами, одного бойца застрелил снайпер. У нас выгодные позиции, господствующие высоты, но первые четыре месяца, как мы зашли, наша артиллерия и танки не работали вообще, боеприпасов для подавления огнем нам не давали", – сказал он.

Военный сравнил вооружение украинской армии с вооружением ИГИЛ.

"Когда мы слышим про реформы по стандартам НАТО, все смеются. Это обман общества, в армии в это не верит ни один реально воюющий человек. У нас стандарты вооружения на уровне ополченцев из Сирии или Африки", – подчеркнул он.

Офицер привел пример минометной батареи одного из батальонов, где половина минометов неисправна, а остальные применяются с дистанции 1-2 километра, стволы расстреляны полностью. По словам военного, станковые гранатометы СПГ есть, а выстрелов к ним нет, не дают.

"Есть автоматические гранатометы, но к ним нет ВОГов. Россияне нас засыпают градами, а нам ответить нечем. Поэтому иногда и залетает прямое попадание", – констатировал он.

По мнению военного, такой бардак происходит потому, что армии ставят по-прежнему не военные, а политические задачи, стратегии войны нет.

"Главного в Киеве интересует только один вопрос - почему кто-то погиб. А то, что люди гибнут, потому что враг продолжает войну, гибнут, потому что не дают оружия, боеприпасов, нет нормальной организации, нет нормального планирования, то это делают вид, что не замечают, ну чтобы ответственность свою не признавать", – заключил он.

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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