В Министерстве внутренних дел рассказали о нововведении, которое должно появиться у полицейских

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, полицейские в скором времени начнут применять электрошокеры, передает "Сегодня".

Согласие на их использование было получено еще в прошлом году. А сейчас были выделены деньги, и началась закупка электрошокеров. Цена одного такого прибора около $2300.

Замглавы МВД считает, что такое спецсредство должно быть у каждого наряда полиции.

По словам Геращенко, электрошокер – гораздо щадящий метод остановки правонарушителя, чем использование дубинки.

«В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам того не желая нанести травму, может попасть в те места, удар по которым приносит излишние страдания», - говорит Геращенко.

Он добавил, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно.

«Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно», - отметил Геращенко.

По прогнозу замглавы МВД, первая партия электрошокеров может поступить в полицию уже в этом году, вероятно, это будет осенью.

Отметим, электрошокеры применяют полицейские США и Германии.

Во время удара тока человек теряет контроль над своим телом и падает.

Если оценить болевые ощущения, то по десятибальной шкале - это девять, если не все десять баллов, уверяет инструктор полиции Томас Шилькен (Thomas Schilken).

Фирма-производитель электрошокеров, которые применяют полицейские признает, что применение спецсредства сопряжено с определенными рисками. По данным Axon, за четверть века с того момента, когда была изобретена модель Taser (именно она находится на вооружении полицейских Германии), было зафиксировано 26 случаев со смертельным исходом. Все они, по словам представителей фирмы, были связаны с неуправляемым падением уже после удара током или же с воспламенением одежды.

В свою очередь медики заявляют, что у здорового человека не может возникнуть каких-либо серьезных проблем от применения электрошокера. Однако, если же у человека есть проблемы с сердцем либо он принимает определенные медикаменты или наркотики, удар шокера может быть серьезной угрозой для жизни.

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