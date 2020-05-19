Идентифицировать погибшего Героя ВСУ Дмитрия Тимощука удалось лишь шесть лет спустя

Об этом пишет местное издание УЄ.

Как известно, 18-летний боец из Славуты Сергей Тимощук считался в списках без вести пропавших практически шесть лет.



Летом 2014 года воин из 80-й ОДШБ перестал выходить на связь, находясь в тот момент на территории Луганского аэропорта.

Все эти годы друзья и близкие молились о чуде, чтобы Сергей вернулся домой живым, но они не помогли.

Вчера, 18 мая, в Славутском городском совете Хмельницкой области сообщили, с помощью системы ДНК-идентификации останки бойца удалось установить. Известно, что 18-летний герой Сергей Тимощук погиб 31 августа 2014 в бою с российскими оккупантами за Луганский аэропорт.



"Очень долгое время продолжались поиски, а несколько месяцев назад появилось подтверждение, но мама отказывалась. Сейчас семья сделала повторно ДНК-экспертизу, которая еще раз подтвердила, что останки принадлежат Сергею Тимощуку. Было принято решение, что после 22 мая, когда состоится очередное смягчение карантина, мы договоримся о его доставке и проведем захоронение", - заявил мэр Славуты Василий Сидор.

Дата и место официальной церемонии прощания будут озвучены в ближайшее время.

"Царство небесное герою, пусть земля ему будет пухом", "Помню этого парня...", "Такой молодой, ему бы еще жить...", "Отдыхай с миром, ты заслужил", "Герои не умирают, а его подвиг и героизм войдут в историю Украины", "Сочувствую, вечная память", "Родным сил, чтобы пережить это сложное время", - отреагировали на печальную новость украинцы в комментариях.

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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