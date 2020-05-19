Писательница Оксана Забужко высказалась об отношении Владимира Путина к Украине и украинскому языку

Свой комментарий она дала в интервью "Апострофу".

Причиной возмущения писательницы стало заявление президента РФ о "братских народах" и "отсутствия различия в языках" Украины и России.

"В его мире "украинского языка не существовало до XVI века". В его мире Россия, то есть Московия, была уже в Х веке, хотя она тогда еще не существовала. В его мире мы "один народ", потому-то так его учили, или я не знаю, что с ним происходило - это вопрос к его психиатру или психоаналитику", - отметила писательница.

По ее словам, президента РФ даже не стоит переубеждать в его неправоте, но она указала на пару фактов.

"Надо реально осознавать, что соседней страной правит социально опасный шизофреник. Я не считаю нужным и полезным разбирать бред шизофреника и полемизировать с ним по факту, рассказывать ему: "нет-нет-нет! Вот смотрите, есть учебники, написанные профессорами Колумбийского и Гарвардского университетов еще в прошлом веке, где изложена история украинского языка, в том числе и как он развивался", - и учить его лингвистике, филологии и др. Нет! Путина надо госпитализировать. И чем быстрее прогрессивное человечество это осознает, тем больше шансов у нас всех остаться целыми - и физически, и, кстати, психически", - считает Забужко.

Ранее писательница жестко раскритиковала президента Украины Зеленского.

По ее словам, президент Украины не имеет тех качеств, которые должны быть в главы государства.

"Он – московский шоу-бизнесмен, выпестованный московским бизнесом. Он не знает этой страны, он ее не чувствует. Это все – огромное шоу! Мы – внутри этого реалити-шоу, из которого не можем выйти", - заключила Забужко.



