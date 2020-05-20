Независимо от языка, украинский это или русский, человек может быть настоящим патриотом Украины



Такое мнение выразил певец и шоумен Андрей Данилко.

По его словах, в Украине стали довольно часто манипулировать словом "патриот".

"Патриот. Это слово столько сегодня используют в манипуляциях. Именно используют. Я патриот. Но не хочу употреблять это слово, оно будто запачканное", - отметил певец.

Кроме того, он уверен, что для того, чтобы быть патриотом страны не имеет значения, на каком языке человек разговаривает.

"Я люблю своих людей, люблю Украину и все хорошее, что здесь происходит. Я горжусь тем, что я украинец. И не в языке здесь дело. А в отношении. Если ты в вышиванке грабишь страну - это патриотизм? Или сталкиваешь людей, но при этом говоришь на украинском языке? Это тоже патриотизм?", - задался вопросом Данилко.

В то же время он уверен, что каждый украинец должен знать государственный язык.

Ранее украинский певец Павло Зибров заявил, что нет ничего страшно в том, что украинцы разговаривают на русском.



"Не нужно делать в Украине проблем на фоне двуязычия. Так людей воспитала действительность, нет смысла их переучивать. Несмотря на все, они остались жить в государстве, никуда не делись. Русскоязычные нормально воспринимают украиноязычный материал и наоборот. Никогда не было потасовок на этом фоне", - отметил певец.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

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