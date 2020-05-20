Озвучена сумма за каждый переработанный год

Эксперт рассказал, чего ждать украинским пенсионерам в этом году

По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта, Александра Хмелевского, несколько категорий пенсионеров в этом году получат повышения.

В первую очередь прибавку получат те люди, которых обошла стороной майская индексация. В эту категорию входят, люди, получающие минимальные выплаты и повышенные пенсии, пишет РБК.

С 1 июня по 1 декабря повышения в размере 131 гривны получат люди, у которых "социальные пенсии". Это касается тех, кто не наработал достаточного стажа, но в пенсионном возрасте.

Как отметил эксперт, данные прибавки связаны с повышением прожиточного минимума. Так, минимальная пенсия 80 тысяч человек вырастит до 1712 грн (на 74 грн) в июле. А в декабре - до 1769 грн (еще на 57 грн).

Прибавку получат и пенсионерки со "сверхстажем", которые трудились более 30 лет и пенсионеры - более 35 лет.

Как отметил Хмелевский, пенсионер со стажем более 35 лет получит за каждый сверхнормативный год 1% надбавки от минимальной пенсии, например, в июле прибавка составит 17,12 грн, а с декабря - 17,69 грн.

Кроме того, пенсионеры с пенсией выше 4778 грн, которых не коснулась последняя индексация, и те люди, получающие выплаты по спецзаконам - также могут рассчитывать на повышение к концу года.

Эксперт подытожил, что такие пенсии жалкие копейки, ведь они намного ниже роста цен на продукты.

"Прожить на такие пенсии без помощи родственников будет крайне трудно", - заявил Хмелевский.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

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