Один из авторов "Квартал 95" Валерий Жидков показал свой карантинный досуг и угодил в скандал

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, юморист-кварталовец Валерий Жидков, как и другие украинцы, не унывает на карантине и с юмором старается провести вынужденный "отпуск".

Один из авторов студии "Квартал 95" решил сыграть на гитаре романс собственного сочинения, посвященный женщинам, и громко оскандалился.

Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице "Квартала 95" в социальной сети Facebook.

"Ах, с какою красоткой мы сегодня кружились! Я таких и не видел уже месяца два. Но буквально во вторник все салоны открылись, и явилась богиней мне от туда жена!", - пропел Жидков.

Но украинцы разнесли опухшего юмориста за странный романс и за нелепый сексизм в соцсетях.

"А Вы не хотите свою ошибку природы забрать обратно? Вам оно нужнее", "Какая-то странная тенденция - оборжать женщин. Сексизм аж прет. После его выступления, где он якобы занимается "разведением" женщин, переключаю канал как только его вижу. Наверное кто-то в детстве обидел его", "От здрасте, до прощай ....от пригубил, до пьяный..от как бы, до мечтай, а если жить, то громко", "Вот паразит", "Валерий я так восхищалась Вашим тонким юмором...", "Валерий, я думаю выхватишь от жены за финал. Любите что есть, я бы не подарила", - возмутились украинцы в комментария под видеороликом.

Карантинний романс від Валерія Жидкова "Ніч з красунею" Карантинний романс від Валерий Жидков: "Ах, с какою красоткой мы сегодня кружились! Я таких и не видел уже месяца два. Но буквально во вторник все салоны открылись, И явилась богиней мне от туда жена!" Gepostet von Студия "Квартал 95" am Mittwoch, 20. Mai 2020

Ранее мы рассказывали, что Валерий Жидков похвастался красавицей-дочкой. Самоизоляция позволила юмористу наверстать упущенное, ведь теперь он целыми днями может сидеть дома. Жидков решил не терять времени даром, и сейчас активно занимается своими детьми.

На странице «Квартала» в Инстаграм появилось милое семейное фото Жидкова. На нем сам Валерий валяется на свежей весенней травке со своей младшей дочерью Софией. Папа с дочкой счастливо раскинули руки и ноги, сформировав на земле подобие звезды.

«Большая и Малая Медведица Жидковых», - говорится в подписи к фото.

«Валера, Вы настоящий во всем. Будьте здоровы и счастливы!», «Это так мило», «А на сцене вы совсем другой», «Ой прелесть какая - и фото, и папа, и эксперимент», - отреагировали на семейное фото фанаты.

Напомним, Жидков из «Квартала 95» удивил внешним видом: «скрутило вдвое», личные кадры.

Как сообщала Politeka, Жидков из «Квартала 95» показал, чем занимается на карантине: «Слюну подтянул и...».

Также Politeka писала, что Жидков из «Квартала 95» рассказал о трудностях со старшей дочерью: фото красавицы.