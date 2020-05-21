На Луганщине во время вражеского обстрела погиб украинский боец Евгений Сафонов

Об этом сообщили в Фейсбуке на официальной странице 93-тя ОМБр Холодний Яр, передает Politeka.net.

Как стало известно, боец погиб в результате атаки боевиков, из-за которой взорвался грузовик ВСУ, в котором находились бойцы. Трагедия произошла на Луганщине в 4 часа утра. Вместе с Сафоновым в грузовике находись и другие военные. Они получили осколочные ранения и контузии, но тяжелораненых среди них нет.

Погибшему Евгению Сафонову был 31 год. Он родом из Павлограда, где учился и прожил всю жизнь. После учебы мужчина работал на шахте. В 2019 году Сафонов пришел служить в Холодноярскую бригаду, но впервые на войну пошел еще в 2014 году. Тогда боец некоторое время служил в «Айдаре». Евгений имел позывной "Сафон". Он был номером расчета в противотанковом дивизионе. В 93 ОМБр Холодний Яр он служил вместе с земляками. Отмечается, что вместе с ними он попал под обстрел.

«Могу сказать о нем только лучшее. Проявлял себя очень хорошо. Был лучшим наводчиком», - с грустью вспомнил о нем командир батальона.

Известно, что у погибшего осталась мать, брат, жена и двухлетний сын.

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