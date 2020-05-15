Війна обірвала таке молоде життя... Вічна пам'ять воїну

Україна попрощалася 24-річним військовим Олександром Карпикой, який загинув в результаті пострілу снайпера в Луганській області

Поховали воїна в п'ятницю, 15 квітня, в селі Буди Тростянецького району Вінницької області.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, попрощатися з захисником батьківщини прийшли десятки жителів села і побратимів загиблого. Втречали тіло військового, стоячи на колінах.

Олександр Карпика народився в 1996 році. В зоні проведення бойових дій він служив старшим солдатом, хіміком відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту 12-го окремого полку оперативного забезпечення.

Відомо, що боєць з 2016 року перебував у лавах Збройних Сил України.

Олександр Карпика загинув 13 квітня в 17:00 в районі села Катерынивка Попаснянського району Луганської області. Снайпер завдав вогнепальне наскрізне проникаюче поранення, коли військовий займався облаштуванням інженерних позицій. Медики боролися за його життя, проте під час операції боєць помер.

А 16 травня військовий повинен був йти на ротацію, не дожив три дні.

У нього залишилися мати, вітчим, двоє братів і сестра.

Українці висловлюють співчуття рідним героя.

«Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу. 😔 Як же боляче усвідомлювати, що страшна війна обірвала таке молоде життя. Спочивай з миром. Ти Герой, а Герої не вмирають! Ти житимеш в наших серцях завжди», «Вічний спокій душі твоїй! Безповоротна втрата... співчуття близьким», «Пам'ятаю як добру та світлу людину! Перед очима його обличчя з сором'язливою посмішкою!!! Це жах та біда! Ех Сашко, жити би, та жити! Туга неймовірна!», - пишуть у мережі.

Фото: "Тростянецькі Вісті"

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