Популярная украинская исполнительница Оля Полякова поразила словами о том, как ей пытались сорвать концерт вооруженные люди

Как сообщает Politeka, об этом она рассказала в новом выпуске своего шоу, которое транслировалось в Instagram.

Так, инцидент произошел в 2017 году, когда Полякова давала выступление в Ровно.

«Пришли 200 человек в балаклавах, перекрыли дом культуры, запретили людям туда заходить, а со мной сели на переговоры. Они все были с оружием, это было очень страшно, но я села с ними говорить. Я спросила: "Чего вы хотите?" Они сказали: "Скажи, что Крым наш". Я сказала: "Понятное дело, что он наш и его аннексировали», - отметила она.

Дальше, утверждает Полякова, последовали вопросы о войне на Донбассе, однако Полякова четко ответила, что там находятся военные России. Несмотря на это, ей все же мешали выступить. Это, по мнению певицы, было связано с русскоязычной программой и кокошником артистки.

«В последний раз я в России выступала в конце 2014 года. Я туда не ездила, мы начали это выяснять, и за 3 часов они меня вымотали. Но, тем не менее, я выступать пошла, люди не разошлись, и с 7 вечера до 11 они простояли под домом культуры. Я отработала этот концерт полностью, утром села в машину, позвонила мужу и попросила купить дом за границей. Я не хотела жить в этой стране», - подчеркнула она.

При этом полиция, рассказала певица, была на месте инцидента, однако помогать ей не спешила. Более того, за тот инцидент никто ответственности не понес, хотя преступники звонили в СБУ

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