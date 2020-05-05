Украинская певица Оля Полякова и телеведущий Алексей Суханов решили провести совместный эфир и повеселить пользователей сети

Блондинка решила сыграть с известным ведущим в игру "Правда или действие", по правилам которой приходится выполнять задания, если не хочешь отвечать на вопросы собеседника, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Полякова начинала свой эфир с бокалом вина и в светлой толстовке, а закончила в майке и с усами под носом. Суханову же пришлось себе нарисовать кетчупом очки на лице.

"Вчера поиграли в «ПРАВДУ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» с моим бесценным Алексеем Сухановым @suhanov.official! Очень классный, теплый эфир, спасибо, Лешечка, я не смогла скрыть, как сильно тебя люблю! ❤️ Поговорили об одиночестве, о том, планирует ли Лёша завести ребенка (спойлер - да!), написали смешные комментарии коллегам. А еще, я накормила его зубной пастой с огурцами 😂 В общем, смотрите эфир, пишите в комментариях, как вам и кого еще ждёте в моей суперигре 🤗", - написала Ольга.

За четыре часа кадры посмотрели почти 45 тысяч человек.

"Да, Катю Осадчу пригласите, позадавайте ей вопросики 😉", "Честно,я так ещё не смеялась, спасибо за эмоции, обожаю вас💖💖", "Такой Лёша приятный, добрый! Благодаря Вашим эфирам лучше узнаёшь людей работающих в шоу-бизнесе!", "Жду Владимира Зеленского 😂", "Мы соседи были с ним)) он прекрасен)) всегда такой вежливый и культурный))) никогда не пройдёт мимо консьержки, не поболтав минутку😘😘🙏", "ГоспидЯ, Оля, да оторви ты наконец эту бамажку с горлышка 🤓", - написали пользователи сети.

Отметим, на днях Полякова провела эфир с певицей Славой Каминской, с которой тоже играла в "Правду или действие".

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