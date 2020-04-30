Популярная украинская певица Оля Полякова и ее дочка перенесли тяжелую болезнь

Об этом артистка рассказала во время общения с журналистом Дмитрием Гордоном, передает Politeka.net. Гордон стал очередным гостем в эфирах Поляковой, где она играет со знаменитостями в «Правда или действие».

Во время эфира артистка подняла тему уханьского вируса и пандемии, признавшись, что и сама переболела им, когда была в США.

«Я уже переболела, когда была в Майами. Сначала Алиса заболела. 41 градус был, я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели», - отметила Полякова.

Как стало известно, в США певица была зимой еще до карантина. Отметим, что из украинских популярных звезд до этого никто не признавался в том, что переболел этой болезнью.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова поделилась ярким снимком со съемок «Рассмеши комика», в котором певица стала соведущей Евгения Кошевого. На фото Оля позировала в красном платье и желтом пиджаке, который был накинут на плечи. Как известно, это не первый проект Поляковой совместно со студией «Квартал 95». До этого она участвовала в «Лиге смеха».

Напомним, что Маша Полякова напугала нездоровым видом, фото попало в сеть: «Дитя, кто тебя избил?».

А еще Politeka писала, что "Квартал 95" жестко прошелся по Оле Поляковой, видео облетело сеть: "Как же не стыдно".

Также Politeka сообщала, что Полякова показала, что вытворяет с дочерью на карантине: "Даже таких слонов можно научить...".