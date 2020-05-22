Он уверен, что украинский должны знать все

Каждый украинец должен знать родной язык, а русскоговорящие украинцы выгодны для РФ

Как передает Politeka.net, такое мнение в эфире программы «DROZDOV. Позиция» высказал украинский писатель и журналист Остап Дроздов. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ранее, в одно из своих роликов он заявил, что внутренние туристы, которые приезжают во Львов из других украинских городов и не могут двух слов связать на государственном языке и должны прямиком ехать обратно на вокзал.

Такое заявление журналиста не осталось без внимания российских СМИ и он уже отреагировал на это.

По его словам, в Украине никто не обязан понимать русский язык, но каждый житель страны должен знать украинский.

"Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны (Украины - ред.) — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий", - отметил он.

Дроздов привел очень интересный пример:

"Я не знаю ни одного поляка, который называл себя поляком не зная польский язык. Человек может родится в далекой диаспоре, но приход к идентичности будет происходить через язык", - утверждает Дроздов.

Также он отметил, что сложившейся ситуация в Украине с языком выгодна России.

"Наших украинцев, которые полностью русифицированы и не хотят называть себя национальным меньшинством, а называют себя русскоговорящими - будет использовать наш враг. Им выгодно, чтобы в нашей стране были не национальные меньшинства, а своеобразные недоукраинцы и недороссияне", - заключил он.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

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