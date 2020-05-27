Появилось уточнение относительно бесплатных услуг, которые украинцы могут получить в связи с распространением китайского вируса
Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Так, пациенты, которые подцепили заразу, бесплатно проходят тестирование методом ПЦР мобильной бригадой, по состоянию здоровья - экстренную и стационарную медицинскую помощь.
При этом мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Также, ни средства индивидуальной защиты медработника, ни бензин для машины пациент не оплачивает из собственного кармана.
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Отмечается, что сделать тест на китайский вирус можно только по направлению семейного врача, лечащего врача или врача-консультанта экстренной медицинской помощи или региональной горячей линии.
Что касается экстренной помощи, то, по информации НСЗУ, бригада ЭМП должен оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады.
Кроме того, для пациентов с китайским вирусом предусмотрен ряд бесплатных услуг в стационаре:
- тестирование на SARS-Co-V-2;
- лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови);
- медпомощь согласно отраслевых стандартов;
- кислородную поддержку;
- интенсивную терапию и подключения к ИВЛ и ЭКМО при необходимости;
- обезболивание и медикаментозную терапию;
- консультации врачей других специальностей и тому подобное.
Отмечается, что НСЗУ уже выплатила 162 944 463 грн за оказание помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19.
Отметим, в Украине 26 стартовало массовое тестирование на антитела к коронавирусу.
Для этого проводят иммуноферментный анализ (ИФА) — это иммунологический метод для определения наличия определенных антигенов путем реакции антиген-антител.
Стоимость одного такого теста составляет около 250 гривен. Медикам их делают бесплатно.
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