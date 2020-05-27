Появилось уточнение относительно бесплатных услуг, которые украинцы могут получить в связи с распространением китайского вируса

Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Так, пациенты, которые подцепили заразу, бесплатно проходят тестирование методом ПЦР мобильной бригадой, по состоянию здоровья - экстренную и стационарную медицинскую помощь.

При этом мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Также, ни средства индивидуальной защиты медработника, ни бензин для машины пациент не оплачивает из собственного кармана.

Отмечается, что сделать тест на китайский вирус можно только по направлению семейного врача, лечащего врача или врача-консультанта экстренной медицинской помощи или региональной горячей линии.

Что касается экстренной помощи, то, по информации НСЗУ, бригада ЭМП должен оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады.

Кроме того, для пациентов с китайским вирусом предусмотрен ряд бесплатных услуг в стационаре:

тестирование на SARS-Co-V-2;

лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови);

медпомощь согласно отраслевых стандартов;

кислородную поддержку;

интенсивную терапию и подключения к ИВЛ и ЭКМО при необходимости;

обезболивание и медикаментозную терапию;

консультации врачей других специальностей и тому подобное.

Отмечается, что НСЗУ уже выплатила 162 944 463 грн за оказание помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19.

Отметим, в Украине 26 стартовало массовое тестирование на антитела к коронавирусу.

Для этого проводят иммуноферментный анализ (ИФА) — это иммунологический метод для определения наличия определенных антигенов путем реакции антиген-антител.

Стоимость одного такого теста составляет около 250 гривен. Медикам их делают бесплатно.

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