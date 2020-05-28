Актриса театра и кино Римма Зюбина высказалась относительно гастролей украинских коллег в РФ

Свой комментарий она дала изданию "Гордон" в 2017 году.

По словам актрисы, у артистов есть на то свои причины и привела яркий пример.

"У наших артистов иные приоритеты и понятия, другие моральные принципы, и это их выбор. Но я не представляю, как Клавдия Шульженко в 1942 году отправилась бы в Берлин пропагандировать русскую народную песню для поддержания мира", - отметила Зюбина.

По поводу своего сотрудничества с Россией она категорична - любые гастроли она

прекратила уже давно.

Также она отметила, что к украинским актерам в РФ особое отношение.

"Одно время был отток российских актеров, но сейчас они стали опять сниматься у нас. Недавно в шесть утра мне кто-то названивал в Viber. Оказывается, одна московская актриса не приехала, и я срочно понадобилась на замену. Сколько лет я в профессии, постоянно вижу, как украинские актеры будто на подтанцовках у российских коллег", - заключила артистка.



Ранее бывший генеральный директор и соучредитель компании "Квартал-Концерт", а ныне депутат Верховной Рады Максим Ткаченко высказался о гастролирующих в РФ артистах



По его словам, ничего не мешает украинским артистам выступать на родине, вместо РФ.



"Вообще, я не понимаю артистов, которые говорят, что в Украине нет работы, и поэтому едут или хотят ехать в РФ. За год мы провели 95 концертов Тины Кароль. К слову, с гастрольным туром Тины мы идем на рекорд – проехали 75 городов Украины с гастролями", - отметил он.

Напомним, Лорак заступилась за своих "российских друзей".

Как сообщала Politeka, муж "затравленной" Повалий вызверился на украинцев.

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