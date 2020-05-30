Министра юстиций Дениса Малюськи удивил украинцев неожиданными снимками
Как передает Politeka.net, очередную порцию своеобразных фото он опубликовал на своей страничке в Facebook.
"Традиционно в субботу в дороге. Проверим сейчас кого без предупреждения.", - сообщил чиновник в подписи к посту.
На кадрах министр предстал кокетливо улыбаясь посреди поля и с цветами маков за ушами.
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Не забыл чиновник и позаботится о своей физической форме.
Такой коллаж украинцам понравился не сильно, и министру досталось в комментариях.
"Боже, когда это все кончится", " Хорошо жить и балдеть,а работу воспринимать как бизнес", "Украинский Джим Керри на минималках)))", "Ну правильно , подышите свежим воздухом , может в голову придёт - что законы для людей - это намного важнее , чем законы для кучки олигархов!", " Это действительно министр? Кто его назначил? Вы серьёзно?", - писали в сети.
Ранее, глава Минюста рассказал, что его зарплата стала больше в три раза. Еще в прошлом году он жаловался, что получает слишком мало, и не исключал своего увольнения с должности, но на данний момент его все устраивает.
По словам Малюськи, до начала карантина в Украине его заработная плата составляла около 61 тысячи гривен.
"Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 тысяч гривен", - рассказал он.
Как сообщала Politeka, "работодатель пожизненно заключенных" Малюська оказался в топе самых богатых министров.
Также Politeka писала, что Министра Малюську застали за странным занятием в офисе: «Спросил жену…».