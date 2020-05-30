Министра юстиций Дениса Малюськи удивил украинцев неожиданными снимками

Как передает Politeka.net, очередную порцию своеобразных фото он опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Традиционно в субботу в дороге. Проверим сейчас кого без предупреждения.", - сообщил чиновник в подписи к посту.

На кадрах министр предстал кокетливо улыбаясь посреди поля и с цветами маков за ушами.

Не забыл чиновник и позаботится о своей физической форме.

Такой коллаж украинцам понравился не сильно, и министру досталось в комментариях.

"Боже, когда это все кончится", " Хорошо жить и балдеть,а работу воспринимать как бизнес", "Украинский Джим Керри на минималках)))", "Ну правильно , подышите свежим воздухом , может в голову придёт - что законы для людей - это намного важнее , чем законы для кучки олигархов!", " Это действительно министр? Кто его назначил? Вы серьёзно?", - писали в сети.

Ранее, глава Минюста рассказал, что его зарплата стала больше в три раза. Еще в прошлом году он жаловался, что получает слишком мало, и не исключал своего увольнения с должности, но на данний момент его все устраивает.

По словам Малюськи, до начала карантина в Украине его заработная плата составляла около 61 тысячи гривен.

"Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 тысяч гривен", - рассказал он.