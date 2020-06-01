Украинцы, которые сейчас начинают выходить из карантина, должны научиться жить с опасным китайским вирусом

Об этом в своем видео рассказал украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, известный также как доктор Комаровский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он ответил на вопрос о том, как правильно выходить на работу после карантина. Доктор подчеркнул, что даже если вы выйдете на работу на неполный день, это не отменит риска заразиться по пути в офис или обратно.

«Ребят, ничего не меняется для вас: вы выйдете на 6 часов или на 8... Все главные факторы риска никуда не деваются: и ваша поездка на работу, и контакт с другими людьми, и офис с кучей сотрудников... Если вы открываете офис, так открывайте на полный день и работайте нормально», - подчеркнул Комаровский.

Он заметил, что в Украине карантин может быть так же опасен, как и сам вирус, ведь он останавливает жизнь в стране, ставя людей в сложные условия. В связи с этим доктор призвал украинцев научиться жить с бушующим во всем мире вирусом.

«Нам надо научиться жить с коронавирусом и беречь тех, для кого короанвирус представляет особую угрозу. А остальным по мере сил жить обычной жизнью. Только в эту обычную жизнь мы теперь включаем определенные мероприятия по социальному дистанцированию, которые уменьшают риски», - подчеркнул Комаровский.

Он напомнил о том, что опасаться подхватить вирус в первую очередь должны люди из групп риска. В то же время доктор отметил, что в целом, чем позже человек заразиться, тем выше будут его шансы на выздоровление, ведь медики продолжают накапливать знания о вирусе и искать эффективные способы его лечения.

Представители групп рисков должны без лишней паники и суеты соблюдать правила гигиены, подчеркивает Комаровский. Это может помочь им перенести болезнь в легкой форме или дотянуть до появления вакцины.

Напомним, доктор Комаровский разгромил популярные мифы о защите, навязанные украинцам.

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