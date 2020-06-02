Украинский врач-интерн показал условия, в которых ему предложили проживать

Как передает Politeka.net, cлова молодого медика приводит телеграмм-канал Врачеватель.

После такого у врачей и появляется только одно желание - изменить гражданство и забыть о такой стране как Украина.

“Добрый день, я врач-интерн акушер-гинеколог. Моя проблема заключается в следующем. Поехал проходить интернатуру в город Килия, Одесской области. Сам я не оттуда и никогда там не был. Горсовет пообещал выдать служебную квартиру. Выделили, но жить в таких условиях невозможно", - отметил он.

Также интерн не уверен, нужно ли начинать делать ремонт в этой квартире.

"Глава ОТГ пропиарился везде, где только можно. Квартира мне дана как служебная, а перейдет в собственность только после 10 лет работы. Но с такой ситуацией в стране, я не могу загадать наперед так долго и своими силами сделать в ней ремонт. Причем глава ОТГ также обещал помочь с ремонтом”, – отмечает молодой врач.

"Как спать на такой кровати? И как ходить в такой туалет?", - задаются вопросом авторы канала.

Ранее, блогер Сталингулаг емко написал о лицемерии власти и народа по отношению к людям в белых халатах.

«Как же омерзительно лицемерно звучат сейчас от официальных лиц все эти «спасибо врачам», «медики герои» и другая гнилая патетика», – гласит текст.

Он отмечает, что сначала провели оптимизацию медицинских учреждений, выгоняли врачей на улицу, а фельдшерские пункты посокращали до одного на весь район.

«Медсестра в регионе, получающая все эти годы по 7 тысяч в месяц, была для вас не героем, а просто строчкой в зарплатной ведомости, которую легко сокращали, а тут вдруг за секунду стала героем. Что изменилось?», – пишет блогер и тут же дает объяснение.

По его словам, героизмом медиков власть прикрывает свои преступные проколы.

Напомним, врачи не увидят обещанных денег, Зеленский признал ошибку.

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая: "Тысячи гривен каждый день".

Также Politeka писала, что украинские врачи взбунтовались из-за позорных доплат, обещанных президентом: кадры протеста.