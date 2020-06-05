Жители Донбасса должны просить о возвращении в Украину, так это было в 2014 с РФ
Как передает Politeka.net, такое мнение выразила украинка Людмила Люняка на своей страничке в Facebook.
"Если Донбасс хочет обратно в состав Украины, пусть выходят на митинг, зовут Украину так как звали Россию, пусть становятся живым щитом к российским военным, как к нашим в 2014 году, пусть покажут, что мы им нужны, и только так получат 2 пенсии и от Украины и от "ДНР" то есть России", - сообщила она.
Кроме того, женщина уверена, что восстановлением Донбасса должна заниматься Россия, так как именно она напала на Украину.
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Ранее бывший советский разведчик и писатель Виктор Суворов призвал и вовсе отгородится от оккупированных территорий Донбасса стеной.
«Только стена! Никого в «ДНР» и «ЛНР» вы не перевоспитаете. Есть вещи, заложенные генетически. Если люди так легко пошли на так называемый референдум о так называемой независимости Донецкой и Луганской областей, значит, стену надо возводить уже сегодня и отделиться от этой чертовой раковой опухоли», – заявил он.
По его словам, за время войны Украина показала, что сможет прожить без этих регионов, которые мечтают о «русском мире».
Напомним, бывший разведчик КГБ развенчал миф о мощи российской армии.
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