Жители Донбасса должны просить о возвращении в Украину, так это было в 2014 с РФ

Как передает Politeka.net, такое мнение выразила украинка Людмила Люняка на своей страничке в Facebook.

"Если Донбасс хочет обратно в состав Украины, пусть выходят на митинг, зовут Украину так как звали Россию, пусть становятся живым щитом к российским военным, как к нашим в 2014 году, пусть покажут, что мы им нужны, и только так получат 2 пенсии и от Украины и от "ДНР" то есть России", - сообщила она.

Кроме того, женщина уверена, что восстановлением Донбасса должна заниматься Россия, так как именно она напала на Украину.

Ранее бывший советский разведчик и писатель Виктор Суворов призвал и вовсе отгородится от оккупированных территорий Донбасса стеной.

«Только стена! Никого в «ДНР» и «ЛНР» вы не перевоспитаете. Есть вещи, заложенные генетически. Если люди так легко пошли на так называемый референдум о так называемой независимости Донецкой и Луганской областей, значит, стену надо возводить уже сегодня и отделиться от этой чертовой раковой опухоли», – заявил он.







