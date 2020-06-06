Стало известно, планирует ли в текущем году открывать детские оздоровительные лагери
Об этом в эфире украинского телеканала рассказал главный санврач Виктор Ляшко, передает Politeka.net.
По его словам, в текущем летнем сезоне не стоит открывать детские оздоровительные учреждения, ведь добавилась опасность заражения китайским вирусом.
Ляшко отметил, что в данный момент продолжается дискуссия о том, "позволит санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит". При этом сам Виктор Ляшко убежден, что "детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя".
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Главный санврач напомнил, что в течение каждого летнего сезона в лагерях фиксируется до 80 случаев вспышек кишечных инфекций. Для лечения малышей забирают из оздоровительных учреждений и везут в инфекционные стационары, а там – больные китайским вирусом.
"Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности еще и вирусом. Поэтому есть предложение воздержаться (от открытия лагерей) до стабилизации эпидемиологической ситуации", - резюмировал Ляшко в эфире телеканала.
Ранее мы рассказывали, что в Украине могут ввести новый карантин. По словам главного санврача Виктора Ляшко, страна должна быть готовой к новой волне заражения вирусом и введению нового адаптивного карантина.
Тем временем в МОЗ уже передумали открывать кафе, рестораны и бассейны в 7 областях, ведь количество инфицированных на 100 000 населения превышает норму.
Придется потерпеть Киеву и следующим областям:
• Черновицкой
• Волынской
• Житомирской
• Львовской
• Ровненской
• Донецкой
• Луганской
Напомним, карантин могут ужесточить: срочное заявление санврача Ляшко, «завтра-послезавтра…».
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