Скандал с McDonald's в связи с языковой политикой компании набирает обороты

Как известно, онлайн-заказ в ресторанах компании можно сделать только на украинском или английском языках, что немало возмутило огромное количество русскоговорящих, передает Politeka.net.

По этому поводу на своей странице в социальной сети Фейсбук высказался и киевский бизнесмен, а также известный блогер Алексей Давиденко.

Он напомнил о том, что компания еще в 2014 году закрыла все свои рестораны на оккупированных территориях.

За шесть лет McDonald's не прельстился деньгами и не вернулся на подконтрольный боевикам Донбасс, хотя многие мировые гиганты сдались и снова начали работать там.

Кроме того, компания активно занимается благотворительностью и выделяет огромные средства на лечения детей, проводя множество акций. И она же ведёт бизнес и принимает заказы на едином государственном языке страны – украинском. И такой подход, уверен Давиденко, заслуживает уважения.

При этом он подчеркнул, что сам свободно владеет украинским, но в быту все еще общается на русском.

«Я говорю вам по-русски. От**битесь от Макдональдс, учите украинский или валите в Дон Мак. Никто. Никто не будет здесь больше развивать и поощрять язык государства-агрессора. Никто. Никто мне и вам не мешает говорить на любом удобном языке. Но знать, понимать и принимать украинский язык единственным государственным - вы обязаны», – написал автор.

Он порадовался тому, что McDonald's уважает украинский язык, Украину и ее территориальную целостность.

«McDonald’s - respect! Вата - в сад!», – эмоционально подытожил он свой пост.

А вот политолог Юрий Романенко осуждает компанию за такой подход.

«Когда наши потребности игнорируются, а вот обязанности кормить этого бесполезного упыря постоянно расширяются. Ну так пусть кормят тогда его чисто украиноязычные, коли недгосударство под них заточено. А я хочу тоже, чтобы меня обслуживали на русском, если я того пожелаю. Почему у меня должно быть меньше прав, чем у других таких же граждан», – написал он.

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