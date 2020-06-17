На сердце становится радостнее и теплее за нашу Родину

Очередные успешные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун" с крылатыми ракетами провели украинские военные 17 июня

Как сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, испытания проходили на полигоне «Алибей» в Одесской области.

Отмечается, что главной особенностью испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун» на этот раз была стрельба с боевой частью.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что сегодня завершился цикл испытаний крылатых ракет "Нептун", "во время которого проверялась эффективность уничтожения целей боевой частью ракет".

"Ракета точно вышла на цель и уничтожила плавсредство условного противника", - отметил он, подчеркнув, что украинские крылатые ракеты доказали свою эффективность.

Ракета Р-360 предназначена для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов. Также возможно поражение береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии со стороны противника.

Украинцы восхищаются грандиозным успехом ВСУ.

«Очень хорошо», «Красота», «Красотища», «Молодцы! Слава Украине», «Слава Украине!!! Вспоминая 2014, когда вооружение Украины было почти только на уровне автоматов, а сейчас появляется современное вооружение, то на сердце становится радостнее и теплее за нашу Родину», «Это хорошо. Чем больше таких - тем лучше!», «Слава украинским инженерам и рабочим за создание ракетного щита! Слава украинским воинам!», «Отлично», - пишут в Сети.

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