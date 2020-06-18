Пластическая операция по увеличению груди по принципу ICE – уникальная методика проведения маммопластики, с помощью которой можно добиться максимально естественных результатов операции. Собственник клиники эстетической хирургии Иванчук Максим рассказал, как ему удалось внедрить этот принцип в своей работе, и поделился отзывами пациентов, которые испробовали на себе данную процедуру.

Максим Иванчук – пластический хирург с многолетним опытом работы, автор 5 методик проведения эстетических операций – считает, что совершенству нет пределов, поэтому современные хирурги не должны работать в одном направлении. Чтобы стать настоящим профессионалом, обычного образования не хватит. Нужен опыт, постоянные эксперименты и работа над своим мастерством. Максим Сергеевич постоянно проходит обучение у зарубежных пластических хирургов, чтобы привнести новые практики в украинскую медицину. Недавно он узнал о новом принципе ICE, который позволяет сделать увеличение груди без потери ее естественного вида.

Пластический хирург объяснил, в чем суть принципа ICE. Так, его цель состоит в создании груди, которая бы отвечала коэффициенту 45:55, где 45 – верхний полюс молочной желез, а 55 – нижний. Новая методика проведения маммопластики позволяет идеально распределить полноту груди по двум полюсам, чтобы соответствовать стандартам натуральности.

Иванчук Максим говорит, что прежние представления женщин о красоте груди начинают меняться. Если раньше было популярным делать верхний полюс груди (от соска вверх) более пышным, чем нижний, то сейчас все точно наоборот. В моду снова входит естественность во всех ее проявлениях, поэтому выпирающая наружу грудь вскоре и вовсе станет моветоном.

Доктор решил попробовать новый принцип на своей практике. По словам хирурга, отзывы о новом типе коррекции формы и размеров груди остались положительными. Для увеличения молочных желез пластический хирург продолжил использовать стандартные типы имплантов: круглые и каплевидные. Только теперь он начал делать область верхнего полюса менее пышной, чем область нижнего. Судя по реакции пациентов, новая методика пришлась им по душе. Женщины отметили натуральный результат операции без потери естественной красоты груди.

Иванчук Максим Сергеевич отметил, что при проведении операции также очень важно соблюдать правильное положение надрезов. Новый принцип подразумевает инфрамаммарный разрез, в результате которого можно добиться идеального соотношения 45:55.