Графіки відключення світла у Черкаській області на 15 серпня будуть діяти багато годин поспіль за десятками адрес.

Українців попередили про тривалі та планові графіки відключення світла у Черкаській області на 15 серпня, суботу, пише видання Politeka.net.

У кількох населених пунктах Черкаської області 15 серпня електропостачання тимчасово обмежать через заплановані роботи на мережах. Споживачам, чиї адреси зазначені у графіку відключення світла, варто заздалегідь підготуватися до перерви зі світлом. Зокрема, рекомендується зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.

За даними «Черкасиобленерго», першими обмеження торкнуться мешканців села Скориківка. Тут електроенергію планують відключити з 07:00 до 17:00 (10 годин поспіль). До переліку увійшли такі адреси:

Т. Шевченка — 0/закр, 1, 10, 11, 12, 13, 13/а, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22/дача, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9

Соборна — 0/закр, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27/дача, 28, 29, 30, 31, 31/а, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43

Набережна — 42

Лісова — 1/дача, 5/дача, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 31/б

Цього дня, електропостачання обмежать і в селі Панський Міст. Світла не буде з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль) за такими адресами:

Молодіжна — 2, 13

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 69, 77, 87

Планові роботи також заплановані у селі Летичівка. Тут перерва в електропостачанні триватиме з 08:00 до 20:00. Обмеження стосуватимуться мешканців будинків за такими адресами:

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42а, 42, 44, 46, 48, 48/а, 50, 51/а, 52, 53, 54, 56, 58

Польова — 1, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34/а, 36, 38, 40, 44, 45.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Черкаській області: як сильно зросли ціни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Черкасах: як подати заявку.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій у Черкаській області: в ПФУ розповіли, хто отримує 25 950 гривень.