Пенсія без стажу в Полтавській області не означає автоматичну відсутність державної підтримки.

Пенсія без стажу в Полтавській області у передбачених законом випадках може бути замінена державною соціальною допомогою, повідомляє видання Politeka.net.

Із липня 2025 року її призначенням та виплатою займається Пенсійний фонд України.

На підтримку можуть претендувати люди, які досягли 65 років, але не набули права на пенсію, а також окремі категорії громадян з інвалідністю. Для більшості отримувачів додатковою умовою є низький середньомісячний дохід.

Окремо допомогу можуть оформити люди з інвалідністю I групи, які не отримують пенсію. Право також мають діти померлого годувальника, якщо їхній батько або мати не мали необхідного страхового стажу.

Який розмір виплати

Сума залежить від категорії громадянина. Для людей віком від 65 років передбачено 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для людей з інвалідністю виплата становить: I група — 100%, II група — 80%, III група — 60%.

Діти померлого годувальника можуть отримувати 100%, 120% або 150% залежно від їхньої кількості. Для окремих інших категорій закон передбачає виплату на рівні 50%.

Як оформити допомогу

Звернутися можна до сервісного центру ПФУ, ЦНАПу або через уповноваженого представника громади. За технічної можливості документи приймають онлайн через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок установи чи «Дію».

Основними документами є заява, паспорт або інший документ для ідентифікації, РНОКПП, а за необхідності — підтвердження інвалідності, родинних зв’язків чи доходів.

Для 65-річних підтримка призначається довічно. Людям з інвалідністю її виплачують протягом встановленого періоду, а дітям померлого годувальника — до 18 років. Для студентів денної форми навчання термін можуть продовжити до 23 років.

Водночас виплату не призначають, якщо член сім’ї вже отримує базову соціальну допомогу за відповідною державною програмою.

Отже, пенсія без стажу в Полтавській області не означає автоматичну відсутність державної підтримки: за визначених умов людина може оформити соціальну виплату через Пенсійний фонд.

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