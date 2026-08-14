Українців попереджають про тривалі графіки відключення світла у Полтавській області на 15 серпня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 15 серпня триватимуть через планові роботи, що заплановані у суботу, пише Politeka.net.

Заплановані графіки відключення світла у Полтавській області на 15 серпня. Знеструмлення торкнуться мешканців окремих населених пунктів. Жителям, чиї будинки зазначені у переліках, радять завчасно підготуватися до перерв в електропостачанні. Зокрема, варто зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.

Найдовші обмеження 15 серпня триватимуть 12 годин — з 08:00 до 20:00. Зокрема, у селі Крамаренки електроенергію тимчасово подавати не будуть за такими адресами:

Тараса Шевченка — 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146

На такий самий період — з 08:00 до 20:00 — заплановане знеструмлення у селі Литвиненки. До переліку потрапили вулиці:

Переможців — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77

Польова — 3, 7

Планові роботи цього дня також торкнуться села Демидівка. За визначеними адресами електроенергію відключатимуть з 08:00 до 20:00. До графіка увійшли вулиці:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Джерело: Омельницька громада.

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