У Дніпропетровській області на 15 серпня 2026 року заплановані довготривалі графіки відключення світла.

Запроваджуються планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 15 серпня, в суботу, пише видання Politeka.net.



В окремих населених пунктах Дніпропетровської області введено графіки відключення світла на 15 серпня. Причиною стануть планові роботи на електромережах, під час яких енергетики проводитимуть необхідні технічні заходи. У деяких випадках світла не буде 10 годин поспіль.

Обмеження передбачене у селищі Губиниха. Тут електропостачання планують припинити з 08:00 до 18:00. До переліку адрес увійшли такі адреси:

Річкова — 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 108/А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 172, 180

Без електропостачання 15 серпня частково залишаться і мешканці села Жовте. Планові роботи тут триватимуть з 11:00 до 18:00. Обмеження поширюватимуться на такі адреси:

Цементників — 1–7, 10, 11, 13, 14, 51, 53, 256, 269

У селі Дослідне електроенергію також планують відключити на тривалий період. Обмеження діятиме з 09:00 до 19:00 години. До графіка потрапили такі вулиці:

Наукова — 70, 70/А, 71, 71/А, 74, 76, Б/Н

Окружна — 11/А, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 24, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44ЗД, 46, 50, 52, 54, 58, 7/А, 9,

Соколова — 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53/А, 55, 57, 77, ЗД/0062

Співоча — 18

Фільова — 33

Яружна — 21, 21А, ЗД/0033

Ще один населений пункт, де передбачене тривале знеструмлення, — село Червона Колона. Тут світла не буде з 11:00 до 18:00. Під обмеження потрапили будинки на вулицях:

Заводська — 3–9 (непарні), 13–27 (непарні), 31–45 (непарні), 49–57 (непарні)

Набережна — 1–9, 11–23, 25–33, 36, 39, 43–50.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Новоолександрівська ОТГ

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