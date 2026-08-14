Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 15 серпня, в суботу, будуть тривати багато годин поспіль через планові роботи, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла на 15 серпня відбуватимуться не одночасно по всій Кіровоградській області. Час припинення подачі електроенергії залежатиме від конкретного населеного пункту та ділянки мережі, на якій працюватимуть енергетики.
За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 15 серпня у Новокиївка електропостачання за окремими адресами планують припинити з 09:00 до 18:00 години. До переліку потрапила вулиця:
- Степова — 7
Ще одне планове знеструмлення цього дня очікується в селі Мар’янівка. Там електроенергію за визначеними адресами відключатимуть із 09:00 до 17:00 години. До графіка включені адреси:
- Шкільна — 10, 19, 23, 6, 7, 8, 8А, 9
- Мар’яненка — 1, 14, 17, 18, 19, 25, 32, 6, 7
У суботу, 15 серпня, планові роботи на електромережах продовжаться. Зокрема, у місті Долинська електропостачання планують обмежити з 09:00 до 18:00. До переліку адрес увійшли:
- Центральна — 155, 157, 159, 169, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 193, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294
- пров. Транспортний — 19, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36
- пров. Залізничний — 3
- пров. Пилипа Орлика — 1, 2, 4
- Тараса Шевченка — 10, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 10а, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 137а, 14, 141, 143, 145, 147, 147а, 149, 149а, 151, 153, 155, 157, 159, 16, 161, 163, 165, 165а, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 177а, 179а, 18, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 191а, 197, 2, 20а, 20б, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 32а, 34а, 36, 38, 38А, 4, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 56, 58, 6, 8, 8а, 95, 97, 99
- Затишна — 160, 160а, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168а, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178а, 179, 181, 181а, 182, 182а, 183, 184, 185, 187, 188, 189а, 190, 191, 191а, 192, 193, 194, 195, 196, 196а, 198, 199, 199а, 201, 201а, 203, 205, 205а
- Чкалова — 126
- Садова — 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- пров. 8 Березня — 3, 5
- Чумацький Шлях — 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 184, 184а, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224, 226, 228, 230, 232, 37
- Івана Яковенка — 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117, 118, 118а, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124а, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 138а, 139, 139а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 170
- Яра Славутича — 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72
- Вишнева — 2, 5, 6, 8
- Сергія Завірюхи — 100, 101, 102, 102А, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 116А, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 126А, 127, 128, 128А, 129, 130, 134, 137 А, 98, 99
- Сонячна — 101, 101а, 103, 103а, 105, 105а, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 125, 127, 127а, 129а, 133а, 135, 137, 139, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а.
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