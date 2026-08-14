Українцям варто ознайомитися з новими графіками відключення світла у Кіровоградській області на 15 серпня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 15 серпня, в суботу, будуть тривати багато годин поспіль через планові роботи, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла на 15 серпня відбуватимуться не одночасно по всій Кіровоградській області. Час припинення подачі електроенергії залежатиме від конкретного населеного пункту та ділянки мережі, на якій працюватимуть енергетики.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 15 серпня у Новокиївка електропостачання за окремими адресами планують припинити з 09:00 до 18:00 години. До переліку потрапила вулиця:

Степова — 7

Ще одне планове знеструмлення цього дня очікується в селі Мар’янівка. Там електроенергію за визначеними адресами відключатимуть із 09:00 до 17:00 години. До графіка включені адреси:

Шкільна — 10, 19, 23, 6, 7, 8, 8А, 9

Мар’яненка — 1, 14, 17, 18, 19, 25, 32, 6, 7

У суботу, 15 серпня, планові роботи на електромережах продовжаться. Зокрема, у місті Долинська електропостачання планують обмежити з 09:00 до 18:00. До переліку адрес увійшли:

Центральна — 155, 157, 159, 169, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 193, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294

пров. Транспортний — 19, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36

пров. Залізничний — 3

пров. Пилипа Орлика — 1, 2, 4

Тараса Шевченка — 10, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 10а, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 137а, 14, 141, 143, 145, 147, 147а, 149, 149а, 151, 153, 155, 157, 159, 16, 161, 163, 165, 165а, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 177а, 179а, 18, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 191а, 197, 2, 20а, 20б, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 32а, 34а, 36, 38, 38А, 4, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 56, 58, 6, 8, 8а, 95, 97, 99

Затишна — 160, 160а, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168а, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178а, 179, 181, 181а, 182, 182а, 183, 184, 185, 187, 188, 189а, 190, 191, 191а, 192, 193, 194, 195, 196, 196а, 198, 199, 199а, 201, 201а, 203, 205, 205а

Чкалова — 126

Садова — 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

пров. 8 Березня — 3, 5

Чумацький Шлях — 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 184, 184а, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224, 226, 228, 230, 232, 37

Івана Яковенка — 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117, 118, 118а, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124а, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 138а, 139, 139а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 170

Яра Славутича — 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Вишнева — 2, 5, 6, 8

Сергія Завірюхи — 100, 101, 102, 102А, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 116А, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 126А, 127, 128, 128А, 129, 130, 134, 137 А, 98, 99

Сонячна — 101, 101а, 103, 103а, 105, 105а, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 125, 127, 127а, 129а, 133а, 135, 137, 139, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а.

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