З'явилося попередження про суботні графіки відключення світла, що заплановані в Київській області на 15 серпня, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла в Київській області на 15 серпня триватимуть за окремими адресами. Фахівці проводитимуть профілактичні та ремонтні роботи на окремих ділянках мережі, через що за деякими адресами електропостачання буде призупинено на кілька годин. Максимальна тривалість запланованих обмежень сягатиме понад 12 годин.
Одними з перших знеструмлення торкнуться мешканців села Дмитрівка. Тут електроенергію планують відключити з 08:30 до 19:30. До переліку потрапили такі адреси:
- Лісова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57б, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75
- Садова — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39а, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57/1Б
- Шевченка — 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 49, 53, 60, 62, 72, 78, 80, 98, 106
- пров. Сонячний — 2, 3, 4, 7
Графіки відключення світла в Київській області на 15 серпня також охоплять село Шпитьки з 08:00–20:00 (12 годин поспіль). Світло вимкнуть на вулицях:
- Покровська — 8
- Ділянка — 5141
Тривале обмеження також заплановане у селі Гатне. Тут електропостачання за визначеними адресами можуть припинити з 08:00 до 20:00. Таким чином, без світла споживачі можуть залишатися на 12 годин. До графіка увійшли адреси:
- Абрикосова: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 12ПР.43; 13; 14; 15; 15-А; 17; 19; 19А; 21; 21А; 23; 25; 27; 31; 31А; 33А; 35; 35А; 35АКВ1; 35КВ1; 49; 100; ПОВПРОТИБ
- Андріївська: 1; 2; 2-А; 2-Б; 2-В; 2-Г; 3; 3А; 3Б; 4; 5; 5-А; 7А; 8-А; 9; 11; 13А; 17; 19; 19А; :5842
- Археологічна: 7; 8; 12; 13; 16/2; 16/3; 16/4; 17; 18; 19; 20; 21; 22А; 161
- Б. Хмельницького: 3; 4; 5; 7; 8; 8/1; 8/2; 8/4; 11; 12; 15; 16; 17; 20; 21; 21А; 23А; 23Б; 23В; 23Г; 24; 24-А; 25; 26; 32; 32А; 37; 83; :0083
- Берегова: 1; 1/5; 1/6; 3; 7; 8; 9; 13; 16; 17; 18; 22; 23; 23А; 25; 25А; 26; 27А; 28; 30; 31; 31А; 32; 35; 37; 38; 40; 42; 44; 46; 50; 50/1; 50/2; 50/3; 50/4; 50/5; 52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/5; 52/6; 52/7; 52/8; 52/9; 52/10; 52/11; 52/12; 56; 100;
- Ботанічна: 4Б; 4В; 4Г; 4Д; 4Ж; 4З; 6; 6-А; 6-Б; 6-В; 6-Г; 6-Д; 6-Е; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 6/6; 6/7; 6/8; 6/9; 10; 42; 100;
- В. Швеця / Швеця: 28; 32; 33; 37-Г; 44Б; 45Б; 45-Г; 50А; 50Б; 50В; 50Г; 51; 52; 54А; 54Б; 54В; 54Г; 56; 68-А; 68-Б; 68В; 71В; 74; 78; 82/1; 82/2; 82/3; 82/4; 82/5; 82/6; 82/7; 82/8; 82/9; 84; 86; :5199
- Валовня: 11; 15; 16/2...; ХРАМ
- Валовня Карпа: 1; 5; 6; 8; 8/1; 8/2; 9; 10; 10/1; 10/2; 12; 12/1; 14; 14/1; 14/2; 16; 16/1; 16/2; 18; 18/1; 20; 20/1; 20/2
- Виноградна: 1; 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 9; 9А; 10; 12; 13; 13А; 15; 16; 19; 21; 21А; 22; 26; 28; 29; 29-А; 29Б; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 50; 52; 57; 60; 62; 64; 66; 66А; 66Б; 66-Г; 85; 100; 128; 130; 139; :0087; :0346
- Володарського: :0139
- Володимирська: 1; 2А; 2Б; 2В; 3; 4; 4А; 5А; 6; 6-А; 9; 10; 10Б; 12; 12/1; 12А; 12-Б; 15; 17; 19; 21; 23; 25
- Гоголя / Гоголя Миколи: 1; 1-А; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 11А; 13; 15; 16А; 16Б; 16В; 16Г; 16Д; 16-Е; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 26/1; 26А; 28/1; 29; 31; 33; 33А; 34; 36; 37; 38А; 39; 40; 40А; 41; 41А; 43; 44; 53; 57; 57А; 59; 61; 159; 171; 176; 180; 182; :0546; :5573
- Грушева: 27; 29; 31
- Грушевського: 1; 2; 6; 13А; 26
- Дорошенка: 1; 2; 5; 6; 7; 7А; 7Б; 7В; 7Г; 7Д; 7Ж; 9; 10; 12; 12А; 15; 17; 18; 22
Зелена: 1; 2А; 3; 3А; 3Б; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 21А; 23; 25-27; 26; 114
- Зоряна: 1; 1А; 1Б; 2; 2/1; 4; 5; 6; 7; 7А; 7-Б; 8; 8А; 8Б; 8-В; 9; 10; 11; 12; 13; 13А; 14А; 15А; 15Б; 17; 17А; 17Б; 17В; 17Г; 19; 19-А; 21; 21А; 23; 24; 25; 26; 26/1; 26/2; 27; 28; 28А; 28Б; 29; 30А; 32; 34; 34-А; 46; К.Н.5805
- Інститутська: 1; 1/7; 2А; 2-В; 3; 4; 5; 5/1; 5/1/36; 5/1/37; 7; 7/1; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 17/5463; 17Б; 19; 20; 21; 23; 25; 27/5; 27/6; 27А; 29; 31; 31-А; 35; 37; 39А; 41; 45; 47; 51; 53; 59; 61; 61А; 65; 67-А; 69; 73; 77; 81; 81А; 85; 87; 87А; 89; 95; 101; 103; 107; 109; 113А; 0142; :0181; :5100; :5484; :5485
- Калинова: 1/1; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 3; 3А; 5; 7; 7А; 9; 11; 11А; 12; 15; 15А; 15Б; 17; 17А; 17Б; 19А; 21; 21-А; 23; 108;
- Кармелюка: 01; 3/1; 3/3; 3/4; 3-В; 4; 5; 7; 8; 12; 14; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 100; :5547
- Каштанова
- Квітнева: 1; 2; 2А; 6; 8; 9; 10
- Київська: 2/1; 2Г; 138ПРИМ1
- Кібернетична: 1; 1А; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 10; 13; 13А; 15; 15А; 16; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 27А; 28; 29; 30; 33; 36; 37; 38; 40; 43; 43А; 44; 46; 46А; 46Б; 47; 50; 52; 55; 56; 68; 84; 180; 354; :0046
- Кленова: 3; 4А; 5; 5А; 6; 6А; 8; 8/1; 8А; 8Б; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 16А; 16Б; 19; 21; 23; 24А; 25; 29/2; 30; 30А; 31; 31А; 34; 35; 36; 36-А; 36-Б; 38; 39; 40; 42; 43/1; 43/3; 43/4; 43/5; 43/6; 44; 44-А; 44-Б; 44-В; 45; 46; 46-А; 46-Б; 46-В; 47; 49; 49А; 49Б; 50; 51; 51-А; 53; 54; 56; 57; 58Д; 59; 61/2; 61/3; 65; 73; :5278
- Козацька: 2; 8
- Котовського: 1А
- Коцюбинського: 1; 1А; 1Б; 2; 6; 7; 7-А; 9; 10; 10А; 10-Б; 11А; 15; 15-А; 16; 19; 20; 22; 23; 23А; 25; 26; 27; 28; 28А; 29; 29-А; 30; 31; 31А; 33; 35; 100; 179
- Курганна: 3; 5; 6; 6А; 8А; 8Б; 8-В; 8-Г; 9; 9А; 9Б; 9В; 10; 10А; 11; 11А; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 26А; 28; 30; 31; 32; 32А; 34; 35; 35А; 35Б; 37; 37А; 38; 41; 42; 42Б; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 52; 56-А; 56-Б; 56-В; 56-Г; 58; 60А; 60Б; 60В
- Лісова: :5473
- Лугова: 2; 2-А; 2-Б; 4; 4А; 4Б; 4В; 4Г; 4Д; 6; 6Б; 6В; 8; 10; 5072
- Марченка: 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10-А; 10-Б; 10-В; 15; 17; 19; 21; 21А; 23; 25; 27; 27-А; 27-Б; 29
- Незалежна: 1-Б; 3; 7; 8А; 15А; :0061/ТП-2795
- Незалежності: 2; 5; 8; 15; 18; 20
- Одеська: 1; 2; 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2-Б; 2В; 2Г; 2Д; 2-Е; 2-Ж; 4; 4/1; 4/2; 6; 6/1; 6/2; 8; 8/1; 9; 10; 10/1; 10/2; 10/4; 10/7; 11; 12; 15; 16; 16А; 17; 18; 18/1; 18/2; 18/3; 18/4; 18/5; 19; 19А; 21; 5236; :5238
- Південна: 1; 2; 3; 3А; 3Б; 4; 4А; 5; 6; 6А; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12А; 14; 14Б; 15; 16; 16А; 18; 18А; 0538
- Північна: 1; 2; 3; 4А; 4Б; 4В/1; 4Г/2; 4Г/3; 5; 5А; 6; 7; 11; 11А; 12; 13; 15; 16; 25; 37; 5151
- Прохоренка Юрія: 8
- Райдужна: 1; 1А; 2; 4; 5; 5А; 6А; 7; 8; 9; 10; 10А; 11; 11А; 15; 17; 18; 20; 20/1; 20/2; 20/3; 20/4; 22; 22/1; 22/2; 22/3; 22/4; 23-А; 25; 25A; 26; 27; 28; 29; 29А; 31; 31-А; 32; 34; 86; 93; 95
- Салютна: 32КВ1; 34; 34А; 37
- Святкова: 2; 2А; 3; 4; 4А; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- Симоненко: 1; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 13А; 17; 18А; 18Б; 18В; 19; 20; 20А; 20Б; 20-В; 21; 27; 28; 28А; 30; 30А; 30Б; 32; 34; 36; 36/1; 36/2; 36/3; *; :5901; :5902
- Сірка: 1; 2; 2/1; 2/2; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 3-А; 3Б; 3В; 3-Г; 4; 5; 5-Б; 5Г; 7; 8; 8А; 8-Б; 9; 9-А; 9Б; 10-А; 10-Б; 11; 12; 13; 14; 14-А; 14-Б; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 25А; 25Б; 25В; 25Г; 26; 27; 31; 36А; 36Б; 40; :5807; :5808
- Солов’їна: 1; 3; 4; 6; 7; 12; :5248
- Сонячна: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17
- Теремська: 3; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 38; 40; 42; 100
- Тополева: 2; 2/1; 4; 6; 9; 10; 12
- Травнева: 1; 3; 4; 4-А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 10; 11; 11-А; 17; 17А; 18
- Трояндова: 2; 3; 3А; 3Б; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 21А; 24; 24А; 26; 28; 28А; 29А; 32; 33; 35; 37; 39А; 40; 40А; 41; 45; 46; 48; 49; 50; 52А; 54; 74; 92; 101; 103; 105; 5188; 5542
- Українки Лесі: 1; 2; 4; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 23А; 27
- Чумацька: 1Б; 9; 13; 15; 17; 17А; 17Б; 17В; 17Г; 17-Д; 19; 19А; 19Б; 19В; 19Г; 19Д; 20; 21; 23; 24; 25; 25А; 28А; 29; 30; 30А; 30Б; 32; 34; 36-Б; 37; 39; 40; 40А; 42; 43А; 44; 44А; 45-А; 45-Б; 45-В; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 58А; 59; 60; 60А; 61; 63; 63А; 64; 65; 67; 68; 69; 73; 75; 75-А; 77; 79; 81; 83
- Шевченка: 33
- Шляхова: 39; 44; 53; 57; 58; 59; 60; 63; 65; 66; 67; 68; 70А; 71; 71А; 71Б; 72; 76; 80; 82; 87-А; 90; 94; 100; :5176; :5178
- Юності: 39/1; 39/2; 39/3; 39/4; 41/1; 41/2; 41/3; 41/4; 45-А; 45-Б; 45-В; 45-Г; 47А; 47-Б; 47-В; 47-Г; 52; 53; 58; 62А; 64; 66; 68; 68А; 78/1; 78/2; 78/3; 78/4; 78/5; 78/6; 78/7; 78/8; 78/9; 78/10; 92; 99
- Яблунева: 23
- Ягідна: 1; 3; 4; 5А; 7-А; 7-Б; 7-В; 7-Г; 8; 9-А; 9-Б; 9-В; 9-Г; 13; 15; 21; 21А; 25; 35; 96; 97
- Янчука: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11А; 12; 13; 14А; 14Б; 16; 17; 18
- Ярова
- Ярослава Мудрого / Я. Мудрого: 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9; 1/10; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5; 3/6; 3/8; 3/9; 3/10; 4; 5; 8А; 11; 13; 15; 17; 19; 19А; 19Б; 20; 27
- пров. Абрикосовий: 12
- пров. Зелений: 1; 1А; 2; 3; 5; 6; 6-А; 7; 8; 12; 14; 16; 18
- пров. Інститутський: 63; 67; 67-А
- пров. Кібернетичний: 1; 2; 5; 5А; 6; 7; 8; 9А; 11
- пров. Одеський: 2; 2-А; 3; 4; 4/1; 4/2; 2,4,4/1,4/; 5; 6; 6/1; 6/2; 6/2,6/1,6,; 7; 8; 8/1
- пров. Райдужний: 1; 3; 4; 4А; 7; 8; 9; 10; 12; 12А; 13; 14; 15; 15А; 15Б; 15В
- пров. Ягідний: 1; 3; 5; 7; 7А; 9; 11; 11А; 13А; 19; 15/0135.
Джерело: Дмитрівська сільська рада
Джерело: Гатненська територіальна громада.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Посвідчення для родин полеглих воїнів на Київщині: Кабмін скасував щорічне поновлення.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Київській області: які товари зникають через удар по складах.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як долучитися до програми.