13:21 Гори сміття у Кривому Розі, пожежа на сміттєзвалищі під Києвом та сотні зрубаних дерев: чим запам'ятався тиждень екоінспекторам

13:00 Графіки відключення світла у Черкаській області на 15 серпня: де електрика зникне на 12 годин поспіль