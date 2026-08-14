Безкоштовне житло для ВПО в Харкові також трапляється серед оголошень щодо окремої кімнати.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують приватні власники, готові на певний період прихистити людей, які через , повідомляє видання Politeka.net.

Варіанти є в обласному центрі та сусідніх населених пунктах. Умови залежать від конкретної оселі, тому деталі варто уточнювати заздалегідь.

Один із будинків розташований у селищі Бабаї Харківського району. Помешкання розраховане на трьох осіб. Усередині — дві кімнати, кухня, газове опалення та водопостачання. Водночас будівлі потрібен невеликий косметичний ремонт.

Ванної кімнати немає, туалет облаштований надворі. На подвір’ї розміщені господарські приміщення та погріб. Також доступна земельна ділянка.

Неподалік є ліс і озеро. Поїздка автомобілем до обласного центру займає кілька хвилин. Такий варіант може підійти людям, яким необхідно часто бувати у Харкові.

Ще одна пропозиція стосується трикімнатної квартири в межах міста. Власниця погоджується поселити матір із дитиною. Помешкання обладнане необхідною технікою. Домашніх тварин дозволяють залишити разом із мешканцями.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові також трапляється серед оголошень щодо окремої кімнати. В одному випадку двокімнатна квартира може прийняти жінку.

Власниця очікує від нової сусідки допомоги літній господині з нескладними побутовими справами. Постійний догляд не передбачений.

Перед домовленістю варто уточнити термін поселення, правила користування майном, наявність техніки та інші побутові нюанси. Окремо слід перевірити, чи залишається оголошення актуальним.

Нові пропозиції з’являються регулярно, однак через високий попит вільні місця можуть швидко зникати. Зацікавленим переселенцям радять не відкладати звернення до власників.

Джерело: Допомагай

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