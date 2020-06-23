Актер Тарас Цимбалюк высказался об отношении украинцев к конфликту с РФ

Своими мыслями он поделился в интервью с "Обозревателем".

По словам актера, события фильма "Черный ворон", в котором он сыграл главную роль, имеют общее с ситуацией, которая сложилась в старне.

"К сожалению, люди не делают никаких выводов из трагической истории, они наступают на одни и те же грабли постоянно продаются и тому подобное. Это все очень страшно, но, к сожалению, не поучительно", - отметил он.

Также актер считает, что украинцам нужно стать более сплоченными и не нужно доверять врагу.

"Как эта земля защищалась все эти века, сколько крови было пролито. И все равно мы доверяем врагу, делаем одни и те же ошибки. Еще и между собой не можем достичь никаких взглядов единомышленников, а это изнутри делает нас слабее", – заявил Цимбалюк.

Ранее поэт и телеведущий Дмитрий Лазуткин заявил, что среди украинцев осталось мало патриотов.

"Я не верю людям, которые любят Украину глобально. Любят двор, в котором ты родился, реку, в которой ты купался в детстве, футбольную площадку, с которой ты помнишь запах школьного мяча", - сказал он.

По его словам, он часто слышит в свой адрес обвинения в том, что якобы пишет на языке оккупанта. Кроме того, он назвал глупостью то, что в Украине игнорируют русскую поэзию.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.