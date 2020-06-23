Украинским школам в ближайшее время не грозит переход на дистанционную форму обучения
Об этом рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий. Она отметила, что пока МОН не планирует переводить школы на новую форму обучения, однако формат их работы в новом учебном году все же будет зависеть от того, какой будет эпидемическая ситуация в стране.
Мандзий уточнила, что решение о том, как будет проходить учеба с 1 сентября, будут принимать Комиссия ТЭБ и ЧС и Главный государственный санитарный врач.
Представитель МОН добавила, что уже сейчас разрабатываются новые требования для работы школ в условиях эпидемии китайского вируса. В частности, будут установлены правила пребывания учеников в школе, дезинфекции и подготовки помещений к работе.
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Ранее мы писали о том, что после всех разговоров о возможной отмене ВНО проведение оценивания в Украине все-таки было согласовано на официальном уровне.
Эту информацию уже подтвердила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.
По ее словам, госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) согласовала проведение ВНО-2020 в Украине с 25 июня до 17 июля.
Так, во время ВНО допуск к тестированию будет происходить согласно с рекомендациями главного санврача. То есть, абитуриентов с температурой тела выше 37,2 С и без маски/респиратора не допустят.
Напомним, отмена ВНО-2020: Минобразования озвучило окончательный вердикт, что нужно знать выпускникам.
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