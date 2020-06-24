94-летний ветеран Второй мировой войны отказался снять украинские награды, когда к нему пришли российские оккупанты

Случай произошел в оккупированном Алчевске Луганской области, передает "Корреспондент".

Накануне 9 мая к Ивану Рикотте наведались "мэр" города Наталья Пяткова и сотрудники местных "СМИ". Последние хотели сфотографировать ветерана со всеми наградами.



Он согласился и надел все свои ордена, в том числе - и полученные в период с 1991 по 2014 годы, то есть - украинские награды.



"Журналисты" "ЛНР" попросили их снять, на что ветеран ответил категорическим отказом. Тогда с такой же просьбой к нему обратилась и Наталья Пяткова, намекнув, что отказ может стоить ветерану продуктового набора - подарка от местной "власти" к 75-летию победы над фашизмом, но ветеран не повелся на этот подкуп со стороны оккупантов.

В результате был обнародован фото с украинскими наградами, да еще и - на переднем плане.

Ранее известный волонтер Наталья Юсупова резко высказалась об украинцах, которые, по ее мнению, будто забыли о войне на Донбассе.

Волонтер отметила, что люди боятся китайского вируса, но не войны, которая происходит на востоке Украины. Она считает такое положение вещей в Украине совершенно постыдным.

Юсупова отметила, что неважно погиб один украинский военный или три, ведь это три украинские семьи, которые потеряли близкого человека. Она также привела в пример солдат из США, перед которыми буквально расступаются и жмут им руку, благодаря за то, что они защищают свою страну от внешних угроз.

Напомним, Зеленского предупредили о назревающей катастрофе в ВСУ: «Процветает имитация».

Как сообщала Politeka, ВСУ точным выстрелом отомстили оккупантам, кадры триумфа.

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