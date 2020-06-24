Елена Кравец из "Квартал 95" решила расставить все точки относительно своего похода в политику

Заявление по этому поводу артистка сделала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Отметим, в последнее время появились сообщения о том, что Елена Кравец вскоре может пойти в политику. В частности на днях одна из социологических служб включила Кравец в свой опрос о том, за кого киевляне готовы голосовать на грядущих выборах мэра.

Видимо, на фоне участившихся подобных заявлений артиска решила рассказать о всем сама.

Елена Кравец дала понять, что в будущем она не планирует становиться политиком, а останется актрисой и будет заниматься творчеством.

«Ребята!) Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все..) Политика мне не интересна. Точка», - написала она.

Отметим, такое решение очень обрадовало фанатов Кравец.

«У нас не политика, а помойка))) вообще дело - веселить народ! Правильное решение, в отличие от некоторых....», «Мудрая девушка», «Прекрасная Елена с правильными мыслями», «Леночка, ты супер. Ты хороший политик в "Квартале 95"», " Леночка. Всегда был о вас хорошего мнения. Вы умничка", - пишут в комментариях.

Напомним, Елене Кравец из "Квартал 95" предрекли судьбу Вакарчука, скандальные подробности: "Отдала предпочтение..."

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" решили пропихнуть в политику, скандальные детали: "Дело плохо совсем".

Также Politeka писала, что Елена Кравец из "Квартал 95" ошарашила переменами, все очень серьезно: "Не буду Леночкой из Квартала".