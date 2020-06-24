Елена Кравец из "Квартал 95" решила расставить все точки относительно своего похода в политику
Заявление по этому поводу артистка сделала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.
Отметим, в последнее время появились сообщения о том, что Елена Кравец вскоре может пойти в политику. В частности на днях одна из социологических служб включила Кравец в свой опрос о том, за кого киевляне готовы голосовать на грядущих выборах мэра.
Видимо, на фоне участившихся подобных заявлений артиска решила рассказать о всем сама.
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Елена Кравец дала понять, что в будущем она не планирует становиться политиком, а останется актрисой и будет заниматься творчеством.
«Ребята!) Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все..) Политика мне не интересна. Точка», - написала она.
Отметим, такое решение очень обрадовало фанатов Кравец.
«У нас не политика, а помойка))) вообще дело - веселить народ! Правильное решение, в отличие от некоторых....», «Мудрая девушка», «Прекрасная Елена с правильными мыслями», «Леночка, ты супер. Ты хороший политик в "Квартале 95"», " Леночка. Всегда был о вас хорошего мнения. Вы умничка", - пишут в комментариях.
Напомним, Елене Кравец из "Квартал 95" предрекли судьбу Вакарчука, скандальные подробности: "Отдала предпочтение..."
Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" решили пропихнуть в политику, скандальные детали: "Дело плохо совсем".
Также Politeka писала, что Елена Кравец из "Квартал 95" ошарашила переменами, все очень серьезно: "Не буду Леночкой из Квартала".