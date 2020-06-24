Львовские курсанты этого года выпускались как американские в Вест-Пойнте
Как передает Politeka.net, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся торжественный ритуал выпуска молодых офицеров.
В этом году обучение в Академии завершили более шести с половиной сотен курсантов.
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Молодые лейтенанты сидя слушали речи и только стоя и аплодисментами чествовали важные речи или награждения.
Впервые не было строевого марша, а вместо монет в небо полетели фуражки выпускников.
"Украине мира! Слава Украине!", "Дорогие выпускники, Счастливого пути вам в нелегкой жизни!!! Вы наша гордость и слава дорогие дети!!! Божьего и родительского благословения!!! Пусть сбываются ваши мечты и надежды!!!", "Очень красивая и до слез трогательно! Счастливой судьбы выпускникам!, - пишут украинцы в комментариях.
Ранее мы писали, что украинские защитники вновь уничтожили боекомплект противников
Об этом написал в Facebook волонтер Роман Доник и опубликовал соответствующее видео.
Так, он пишет, что бойцы ВСУ уничтожили боекомплект (БК) врага, а на видео показал, как он горит.
"Еще одно место, в котором хранят БК у российских наемников. Было. Говоришь им, что спички не игрушка – не делают выводов. Опять сейчас начнут обвинять злобных "укров" в обстрелах. А "это не мы". И вообще, все свято блюдут Минские (соглашения. – прим. ред.)", – написал Роман Доник.
Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.
Как сообщала Politeka, "Вечная память герою!": Украина потеряла 38-летнего защитника.
Также Politeka писала, что военная колонна РФ вторглась в Украину.