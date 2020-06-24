Львовские курсанты этого года выпускались как американские в Вест-Пойнте

Как передает Politeka.net, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся торжественный ритуал выпуска молодых офицеров.

В этом году обучение в Академии завершили более шести с половиной сотен курсантов.

Молодые лейтенанты сидя слушали речи и только стоя и аплодисментами чествовали важные речи или награждения.

Впервые не было строевого марша, а вместо монет в небо полетели фуражки выпускников.

"Украине мира! Слава Украине!", "Дорогие выпускники, Счастливого пути вам в нелегкой жизни!!! Вы наша гордость и слава дорогие дети!!! Божьего и родительского благословения!!! Пусть сбываются ваши мечты и надежды!!!", "Очень красивая и до слез трогательно! Счастливой судьбы выпускникам!, - пишут украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что украинские защитники вновь уничтожили боекомплект противников

Об этом написал в Facebook волонтер Роман Доник и опубликовал соответствующее видео.

Так, он пишет, что бойцы ВСУ уничтожили боекомплект (БК) врага, а на видео показал, как он горит.

"Еще одно место, в котором хранят БК у российских наемников. Было. Говоришь им, что спички не игрушка – не делают выводов. Опять сейчас начнут обвинять злобных "укров" в обстрелах. А "это не мы". И вообще, все свято блюдут Минские (соглашения. – прим. ред.)", – написал Роман Доник.

Еще одно место в котором хранят БК у российских наемников. Было. Говоришь им, что спички не игрушка, не делают выводов. Опять сейчас начнут обвинять злобных укров в обстрелах. А «это не мы». И вообще, все свято блюдут минские. Только б мин давали по заявкам. Gepostet von Roman Donik am Dienstag, 23. Juni 2020

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

Как сообщала Politeka, "Вечная память герою!": Украина потеряла 38-летнего защитника.

Также Politeka писала, что военная колонна РФ вторглась в Украину.