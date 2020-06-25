Одессит поспорил со своей 83-летней бабушкой и решил убедить, что хорошо было не только при СССР
Как передает Politeka.net, интересную историю и об итогах пари сообщил Евгений Сафонов на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
До этой поездки пенсионерка посещала только в Карелию и на Байкал, а за границей никогда не была.
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“Здесь красивее, чем в Одессе, Петербурге, Кишиневе и Хабаровске”, – призналась она.
Но больше всего женщину удивили люди: когда она вставала с кресла, к ней всегда кто-нибудь подбегал, чтобы помочь – охранник в музее, официант, посетитель кафе, услуги консьержа, случайный прохожий.
"Совершенно незнакомый мне человек, я встретилась с ним взглядом – а он мне улыбнулся!", – удивлялась бабушка.
А еще ее поразил транспорт, который люди оставляли без присмотра на улице и чистые автобусы.
Но на вопрос, где лучше: в Советском союзе или за рубежом, бабушка попросила внука больше не касаться темы.
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