А как вы относитесь к условиям жизни в СССР?

Одессит поспорил со своей 83-летней бабушкой и решил убедить, что хорошо было не только при СССР



Как передает Politeka.net, интересную историю и об итогах пари сообщил Евгений Сафонов на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

До этой поездки пенсионерка посещала только в Карелию и на Байкал, а за границей никогда не была.

В итоге выбор пал на Францию. Париж женщине пришелся по душе.

“Здесь красивее, чем в Одессе, Петербурге, Кишиневе и Хабаровске”, – призналась она.

Но больше всего женщину удивили люди: когда она вставала с кресла, к ней всегда кто-нибудь подбегал, чтобы помочь – охранник в музее, официант, посетитель кафе, услуги консьержа, случайный прохожий.

"Совершенно незнакомый мне человек, я встретилась с ним взглядом – а он мне улыбнулся!", – удивлялась бабушка.

А еще ее поразил транспорт, который люди оставляли без присмотра на улице и чистые автобусы.

Но на вопрос, где лучше: в Советском союзе или за рубежом, бабушка попросила внука больше не касаться темы.

ответы на вопросы про бабушку в париже. идея возникла в споре про союз. бабушка говорила, что все было лучше. — путешествовали? — с твоим дедушкой и в карелию, и на байкал на машине ездили! — но за границу не ездили же. — а мы тогда и не хотели особо. — никогда в жизни не возникало желание на какую-нибудь другую страну взглянуть? — ...ну, на Париж хотелось бы, конечно. на биометрический паспорт подались за день до того, как стало известно про безвиз. она ходит, но медленно. коляску взял, чтобы шустрее передвигаться по городу. париж ей понравился. главное: люди (улыбаются), оставленные без присмотра мотоциклы, опека над пожилыми/малоподвижными, комфортный транспорт. мои впечатления: коляска никак не повлияла на маршрут. вообще. в париже не нужно спускаться в подземелье, чтобы перейти дорогу. съезды с тротуара на проезжую часть, пандусы — везде, где их ждешь, без исключений. прокатить бабушку по киеву я не смог — попробовал, это невозможно. бабушка не упускала возможности сунуть в сумочку все, что в нее помещалось. бумажный пакет carrefour, пластмассовый нож, листовки с рекламой, салфетка. раз даже попросила разрешение украсть меню из ресторана. — зачем?! — мне нужны доказательства. склеил доказательства и залил на ютуб, чтоб смогла посмотреть, кликнув на ссылку в скайпе. пока не получается( Gepostet von Eugene Safonov am Montag, 14. August 2017

Ранее мы сообщали, что политолог Валерий Клочок, проанализировав последние данные КМИС пришел к выводу, что каждый третий украинец скучает по Советами из-за бездарности правящей элиты.

"Если бы руководили нормально, меньше воровали (я даже не говорю «совсем»), то и процент был бы в разы меньшим", - считает эксперт.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.