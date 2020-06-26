Украинцам назвали наиболее востребованные вакансии, и сколько денег там можно получать

Эксперты рассказали, как изменилась ситуация в прошедшем месяце, передает «ТСН».

Так, в мае работодатели чаще всего искали водителей. На одном из крупнейших сайтов по поиску работы разместили более пяти тысяч вакансий. Это на 16% больше, чем в апреле. Водителям предлагают зарплату около 18 тысяч гривен.

На втором месте продавцы. Количество предложений выросло за месяц почти вдвое. Им готовы платить в пределах 8,5 тысячи гривен. На третьем месте комплектовщики со средней зарплатой в 11 тысяч гривен.

Отметим, согласно данным Государственной службы статистики, больше всего в Украине получают в авиационной отрасли — 31 720 гривен.

На втором месте среди наиболее высокооплачиваемых профессий оказались финансовая и страховая деятельность. Работники данной сферы в среднем получают 17 653 гривны.

На третью строчку рейтинга в Госстате поставили IT-сферу (информация и телекоммуникации).

Как сообщалось, уровень бедности в 2020 году, по прогнозам экспертов, может вырасти с 27 до 44%, а реальная заработная плата снизится. Помимо этого, из-за введенного карантина доходы будут падать.

С учетом действующих цен фактический уровень прожиточного минимума достиг в апреле 4948 грн. И за чертой бедности, по сути, оказались все те украинцы, кто получает меньшую сумму за месяц.

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