Воину ВСУ Виталию Зарипову, попавшему под пулю вражеского снайпера, нужна помощь в лечении
Наводчик-оператор БМП 93-й отдельной механизированной бригады Виталий Зарипов с позывным «Татарин» не так давно был ранен в шею снайпером российских наемников в зоне ООС. Пуля задела позвонки и мягкие ткани и застряла в шейном отделе позвоночника. Сейчас бойцу необходимо лечение и реабилитация. В связи с этим его бригада обратилась к украинцам с просьбой о помощи. Соответствующий пост был опубликован в Фейсбук 93-й ОМБр «Холодный Яр».
«Воин 93-й бригады "Холодный Яр" Татарин нуждается в средствах на лечение. Это видео снимал наводчик-оператор БМП Виталий Зарипов с позывным Татарин и его побратимы. В конце воин пообещал заснять сепарскую позицию, но, к сожалению, его тяжелое ранение помешало планам. В публикациях о медиках мы упоминали бойца, раненного в шею враждебным снайпером. Это был Виталий», - рассказали бойцы.
В публикации сообщается, что Зарипова доставили военным бортом из Харькова во Львов. Его состояние удалось стабилизовать и сейчас побратимы бойца надеются на то, что врачам удастся добиться его восстановления.
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«И лечение, и сложная реабилитация нуждаются в средствах. Мы просим о финансовой помощи для нашего воина», - говорится в публикации.
Отметим, ранее мы писали, что бойцу ВСУ Владимиру Клундуку нужна огромная сумма, чтобы спасти свою маленькую дочь.
Об этом в своем Facebook сообщил командир батальона 25-й бригады майор Эмиль Ишкулов.
Так, дочери военнослужащего поставили страшный диагноз, и теперь ей необходима пересадка костного мозга, но операцию в Украине провести невозможно.
Напомним, беда случилась в семье бойца ВСУ, украинцев молят о помощи для его маленькой дочери.
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Также Politeka писала, что украинские защитники дали достойный ответ врагу, видео: "За дело взялись разведчики".