Воину ВСУ Виталию Зарипову, попавшему под пулю вражеского снайпера, нужна помощь в лечении

Наводчик-оператор БМП 93-й отдельной механизированной бригады Виталий Зарипов с позывным «Татарин» не так давно был ранен в шею снайпером российских наемников в зоне ООС. Пуля задела позвонки и мягкие ткани и застряла в шейном отделе позвоночника. Сейчас бойцу необходимо лечение и реабилитация. В связи с этим его бригада обратилась к украинцам с просьбой о помощи. Соответствующий пост был опубликован в Фейсбук 93-й ОМБр «Холодный Яр».

«Воин 93-й бригады "Холодный Яр" Татарин нуждается в средствах на лечение. Это видео снимал наводчик-оператор БМП Виталий Зарипов с позывным Татарин и его побратимы. В конце воин пообещал заснять сепарскую позицию, но, к сожалению, его тяжелое ранение помешало планам. В публикациях о медиках мы упоминали бойца, раненного в шею враждебным снайпером. Это был Виталий», - рассказали бойцы.

В публикации сообщается, что Зарипова доставили военным бортом из Харькова во Львов. Его состояние удалось стабилизовать и сейчас побратимы бойца надеются на то, что врачам удастся добиться его восстановления.

«И лечение, и сложная реабилитация нуждаются в средствах. Мы просим о финансовой помощи для нашего воина», - говорится в публикации.

Боєць 93 бригади Холодний Яр "Татарин" потребує коштів на лікування Це відео знімав навідник-оператор БМП Віталій Заріпов із позивним «Татарин» і його побратими. Наприкінці боєць пообіцяв зафільмувати сепарську позицію, та, на жаль, його важке поранення завадило планам. У публікаціях про медиків ми згадували бійця, пораненого в шию ворожим снайпером. Це був Віталій. Куля застрягла в шийному відділі хребта, зачепивши хребці й м’які тканини. На сьогоднішній день «Татарина» стабілізували й на військовому борту доправили з Харкова до Львова. Ми сподіваємося, що лікарі зроблять все можливе і навіть більше, аби Віталій відновився й міг ходити. Та лікування й складна реабілітація потребують коштів. Ми просимо про фінансову допомогу для нашого бійця. Номер банківського рахунку: 5168 7453 2145 6433 (Зарипова Оксана Станиславовна – дружина Віталія) Gepostet von 93-тя ОМБр Холодний Яр am Donnerstag, 25. Juni 2020

Отметим, ранее мы писали, что бойцу ВСУ Владимиру Клундуку нужна огромная сумма, чтобы спасти свою маленькую дочь.

Об этом в своем Facebook сообщил командир батальона 25-й бригады майор Эмиль Ишкулов.

Так, дочери военнослужащего поставили страшный диагноз, и теперь ей необходима пересадка костного мозга, но операцию в Украине провести невозможно.

Напомним, беда случилась в семье бойца ВСУ, украинцев молят о помощи для его маленькой дочери.

Как сообщала Politeka, украинские воины "дали по зубам" оккупантам на Донбассе, боевики считают потери.

Также Politeka писала, что украинские защитники дали достойный ответ врагу, видео: "За дело взялись разведчики".