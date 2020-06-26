Вышло из берегов знаменитое озеро Синевир

Как передает Politeka.net, известно, что сейчас работают службы над ликвидацией последствий стихии. В частности, изучают укрепления берегов рек, защитных сооружений.

Кроме того, есть информация и фотоподтверждение, что вода разрушила часть автомобильной дороги к озеру Синевир.

Однако в соцсетях публикуют фото и уверяют, что туда при желании можно добраться.

Напомним, большое наводнение накрыло запад Украины соответственные кадры опубликовала Наталка Макогон на своей страничке в Facebook.

"Пока в Киеве последствия сильных ливней особого вреда, к счастью, не сделали. Тем временем на Прикарпатье и Буковине - беда. Бывший ручей = стихийная река. Высокая вода сносит все, что ей попадается. А там где бешеный поток могли задержать леса, их давно нет", - подписала она свой пост.

На кадрах видно, что освирепевшая стихия сносит буквально все на своем пути. Местные жители в отчаянии пытаются спасти хоть что-то из своих пожитков.

Напомним, Черновцы готовят к срочной эвакуации: что происходит, официальное заявление властей.

Как сообщала Politeka, улицы в Украине превратились в бушующие реки, вода продолжает прибывать: кто сегодня пострадает от нового удара стихии.

Также Politeka писала, что сильнейшая стихия обрушилась на Украину, движение парализовано: кадры.